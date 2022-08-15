Звезда фильма "Люди-Х: Росомаха" Шрайбер встретился с Зеленским: обсудили поддержку Украины
Источник:Сайт Офиса Президента Украины
Голливудский актер Лиев Шрайбер вместе со звездой футбола Андреем Шевченко встретились с Владимиром Зеленским. Они обсудили промежуточные результаты работы платформы United 24 и собраны 170 миллионов долларов для помощи украинцам.
Лиев Шрайбер во второй раз приехал в Украину, чтобы показать, что мир вместе с Украиной. С визитом в столицу посетил и Андрей Шевченко, также амбасадор UNITED24.
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Лиев Шрайбер и Андрей Шевченко: детали встречи с Зеленским
На сайте Офиса Президента Украины говорится, что Шрайбер и Шевченко приехали в Украину для подготовки проектов UNITED24, в частности, запуска молодежной программы, первыми участниками которой станут дети Андрея Шевченко и Лиева Шрайбера.
Снижение внимания к теме войны в Украине – один из главных вызовов сейчас. Это сказывается на уровне международной поддержки, темпах снабжения оружием и освещении этой темы в СМИ. Поэтому для нас очень важны такие визиты,
– отметил Владимир Зеленский.
Президент поблагодарил всех, кто развивает нашу государственную благотворительную платформу, и каждого, кто своим вкладом приобщается к помощи. По его словам, речь идет не только об объеме благотворительных взносов, но и о внимании, которое послы привлекают к теме войны, которую россия ведет в Украине.Любопытно. Во время встречи также представили первые свитшоты от дома моды Balenciaga. Это модель с украинской символикой, 100% прибыли от продаж которой будут направлены UNITED24 на направление Rebuild Ukraine (Восстановление Украины).
К тому же Лиев Шрайбер и Андрей Шевченко поделились с Зеленским идеями будущих проектов по коллаборации с мировыми брендами, о которых объявят впоследствии.
Зеленский со Шрайбером и Шевченко / Фото с Сайта Офиса Президента Украины
Лиев Шрайбер – что известно о звезде фильма "Люди-Х: Росомаха"
Как известно, голливудский актер имеет украинские корни. Его дедушка – родом из Украины. А еще в 2005 году режиссер снял фильм об Украине. В интервью изданию "Голос Америки" Шрайбер рассказал, что причиной этого проекта стал интерес к его происхождению. В разговоре с журналисткой он признался: "Я знал, что у меня есть дедушка из Украины". Однако, по его словам, он никогда не рассказывал истории Украины или своей собственной истории.
Украинцам Шрайбер может быть известен по ролям в фильмах "Люди-Х: Росомаха" и "Крик". Кроме этого, он снялся в следующих проектах:
- "Кейт и Лео";
- "Соль";
- "Французский вестник";
- Дождливый день в Нью-Йорке";
- "Сфера";
- "Цена страха" и другие.
Как эксфутболист Андрей Шевченко поддерживает Украину
- С 24 февраля Шевченко не перестает рассказывать миру о том, что Россия делает в Украине. Его фронт – информационный. Кроме того, он помогает донатами.
- Более того, в начале апреля Андрей поделился, что готов приютить в своем доме в Лондоне 2 – 3 семьи украинцев, потерявших свои дома из-за войны.
- Бывший тренер национальной сборной также запустил инициативу по поддержке Украины – Play Your Part for Ukraine. Ее цель – собрать деньги для помощи украинцам.
- Андрей Шевченко стал первым, кто присоединился к международной UNITED24. У Шевченко есть немало спортивных достижений и наград, поэтому его мировой авторитет будет удачно направлен на увеличение международной помощи.
- 15 августа Шевченко приехал в Киев, чтобы показать миру, что война в Украине продолжается и о военных преступлениях россиян должны знать все.