Звезда фильма "Люди-Х: Росомаха" Шрайбер встретился с Зеленским: обсудили поддержку Украины

Голливудский актер Лиев Шрайбер вместе со звездой футбола Андреем Шевченко встретились с Владимиром Зеленским. Они обсудили промежуточные результаты работы платформы United 24 и собраны 170 миллионов долларов для помощи украинцам.

Лиев Шрайбер во второй раз приехал в Украину, чтобы показать, что мир вместе с Украиной. С визитом в столицу посетил и Андрей Шевченко, также амбасадор UNITED24.

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Лиев Шрайбер и Андрей Шевченко: детали встречи с Зеленским

На сайте Офиса Президента Украины говорится, что Шрайбер и Шевченко приехали в Украину для подготовки проектов UNITED24, в частности, запуска молодежной программы, первыми участниками которой станут дети Андрея Шевченко и Лиева Шрайбера.

Снижение внимания к теме войны в Украине – один из главных вызовов сейчас. Это сказывается на уровне международной поддержки, темпах снабжения оружием и освещении этой темы в СМИ. Поэтому для нас очень важны такие визиты,

– отметил Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил всех, кто развивает нашу государственную благотворительную платформу, и каждого, кто своим вкладом приобщается к помощи. По его словам, речь идет не только об объеме благотворительных взносов, но и о внимании, которое послы привлекают к теме войны, которую россия ведет в Украине.

Во время встречи также представили первые свитшоты от дома моды Balenciaga. Это модель с украинской символикой, 100% прибыли от продаж которой будут направлены UNITED24 на направление Rebuild Ukraine (Восстановление Украины).

К тому же Лиев Шрайбер и Андрей Шевченко поделились с Зеленским идеями будущих проектов по коллаборации с мировыми брендами, о которых объявят впоследствии.



Зеленский со Шрайбером и Шевченко / Фото с Сайта Офиса Президента Украины

Лиев Шрайбер – что известно о звезде фильма "Люди-Х: Росомаха"

UNITED 24 – это национальный бренд Украины, объединяющий международных партнеров и благотворителей, желающих помочь нашей стране. Указ о создании такой платформы подписал Зеленский. Теперь на сайте бренда люди со всего мира могут жертвовать деньги для поддержки Украины в войне против россии.

Как известно, голливудский актер имеет украинские корни. Его дедушка – родом из Украины. А еще в 2005 году режиссер снял фильм об Украине. В интервью изданию "Голос Америки" Шрайбер рассказал, что причиной этого проекта стал интерес к его происхождению. В разговоре с журналисткой он признался: "Я знал, что у меня есть дедушка из Украины". Однако, по его словам, он никогда не рассказывал истории Украины или своей собственной истории.

Украинцам Шрайбер может быть известен по ролям в фильмах "Люди-Х: Росомаха" и "Крик". Кроме этого, он снялся в следующих проектах:

"Кейт и Лео";

"Соль";

"Французский вестник";

Дождливый день в Нью-Йорке";

"Сфера";

"Цена страха" и другие.

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