Правду увидит весь мир, – Зеленский поблагодарил Шону Пенну за визит в Киев

Американский режиссер и актер Шон Пенн уже во второй раз приехал в Украину во время российско-украинской войны. Человек снимает документальный фильм и фиксирует преступления россиян. Зеленский поблагодарил, что тот стремится показать миру настоящую войну.

За последние несколько месяцев войны в Украине Шон Пенн уже дважды приезжал в Украину. Пенн был в Украине в феврале 2022 года и занимался производством документалки о войне. Однако впоследствии он уехал из Киева, пообещав вернуться. Так и случилось – днем раньше он побывал не только в Киеве, но и в Буче и в Ирпене.

К слову Чтобы увидеть последствия преступлений россиян: Шон Пенн приехал в Киев и отправился в Ирпень и Бучу

Актер и режиссер Шон Пенн снимает документальный фильм о войне на Украине. С первого дня полномасштабного вторжения он был в Киеве и видел, что такое российская агрессия. В скором времени всю правду о войне благодаря его фильму сможет увидеть и весь мир. Шоне, спасибо за поддержку нашего государства и наших людей!

– написал в соцсетях Владимир Зеленский.

В видеоролике можно увидеть, как голливудская звезда посетил президента Украины в его Офис.

Владимир Зеленский встретился с Шоном Пенном: видео

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Стоит добавить, что за последние несколько недель это уже не первая встреча Владимира Зеленского с представителем Голливуда. Недавно Зеленский в том же Офисе Президента встречался с Беном Стиллером. Мужчина приехал в Украину в качестве представителя ООН и пообщался с переселенцами в Польше, Львове и Киеве.

Бен Стиллер на встрече с Владимиром Зеленским: видео

Также ранее Зеленский общался по видеосвязи с уроженкой Украины Милой Кунис и ее мужем Эштоном Кутчером. Они смогли с американцами собрать 35 миллионов долларов для украинцев.