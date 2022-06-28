За останні кілька місяців війни в Україні Шон Пенн вже двічі приїжджав в Україну. Пенн був в Україні ще у лютому 2022 року та займався виробництвом документалки про війну. Проте згодом він поїхав з Києва, пообіцявши повернутись. Так і сталось – днем раніше він побував не лише у Києві, а й в Бучі та Ірпені.

До слова Щоб побачити наслідки злочинів росіян: Шон Пенн приїхав до Києва і вирушив в Ірпінь та Бучу

Актор і режисер Шон Пенн знімає документальний фільм про війну в Україні. З першого дня повномасштабного вторгнення він був у Києві та на власні очі бачив, що таке російська агресія. Незабаром усю правду про війну завдяки його фільму зможе побачити і весь світ. Шоне, дякую за підтримку нашої держави та наших людей!

– написав у соцмережах Володимир Зеленський.

У відеоролику можна побачити, як голлівудська зірка завітав до президента України в його Офіс.

Володимир Зеленський зустрівся з Шоном Пенном: відео

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Варто додати, що за останні кілька тижнів – це вже не перша зустріч Володимира Зеленського з представником Голлівуду. Нещодавно Зеленський у тому ж Офісі Президента зустрічався з Беном Стіллером. Чоловік приїхав в Україну як представник ООН та поспілкувався з переселенцями у Польщі, Львові та Києві.

Бен Стіллер на зустрічі з Володимиром Зеленським: відео

Також раніше Зеленський спілкувався по відеозв'язку з уродженкою України Мілою Куніс та її чоловіком Ештоном Кутчером. Ті змогли з американцями зібрати 35 мільйонів доларів для українців.