Среди них – известные российские актеры, спортсмены, музыканты, продюсеры, которые открыто поддерживают российскую агрессию против Украины, участвуют в пропагандистских проектах Кремля или публично одобряют действия российской армии. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Указ Президента Зеленского.

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Зеленский ввел санкции против российских актеров: что известно

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских актеров, которые открыто поддерживают агрессивную политику Кремля и способствуют распространению пропаганды.

Это решение стало очередным шагом в противодействии культурному влиянию государства-агрессора и направлено на укрепление информационной безопасности Украины. В санкционный список попали представители российской кино- и театральной индустрии, которые публично поддерживали войну против Украины или участвовали в проектах, поддерживающих агрессию.

Среди лиц, попавших под санкции:

Ирина Апексимова – актриса и режиссер;

– актриса и режиссер; Виталий Гогунский – актер, известный по роли "Кузи" в сериале "Универ";

– актер, известный по роли "Кузи" в сериале "Универ"; Никита Джигурда – актер;

– актер; Егор Кончаловский – кинорежиссер и сценарист;

– кинорежиссер и сценарист; Юрий Куклачев – артист;

– артист; Оскар Кучера – актер и телеведущий;

– актер и телеведущий; Евгений Миронов – театральный актер;

– театральный актер; Александр Панкратов-Черный – актер и кинорежиссер.

Кстати, известная актриса Екатерина Кузнецова призналась, действительно ли ее любимый-россиянин получает паспорт Украины.