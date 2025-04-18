Среди них – известные российские актеры, спортсмены, музыканты, продюсеры, которые открыто поддерживают российскую агрессию против Украины, участвуют в пропагандистских проектах Кремля или публично одобряют действия российской армии. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Указ Президента Зеленского.
Рекомендуем Искаженная реальность об украинской девочке: что не так с сериалом "Хорошая американская семья"
Зеленский ввел санкции против российских актеров: что известно
Президент Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских актеров, которые открыто поддерживают агрессивную политику Кремля и способствуют распространению пропаганды.
Это решение стало очередным шагом в противодействии культурному влиянию государства-агрессора и направлено на укрепление информационной безопасности Украины. В санкционный список попали представители российской кино- и театральной индустрии, которые публично поддерживали войну против Украины или участвовали в проектах, поддерживающих агрессию.
Среди лиц, попавших под санкции:
- Ирина Апексимова – актриса и режиссер;
- Виталий Гогунский – актер, известный по роли "Кузи" в сериале "Универ";
- Никита Джигурда – актер;
- Егор Кончаловский – кинорежиссер и сценарист;
- Юрий Куклачев – артист;
- Оскар Кучера – актер и телеведущий;
- Евгений Миронов – театральный актер;
- Александр Панкратов-Черный – актер и кинорежиссер.
Кстати, известная актриса Екатерина Кузнецова призналась, действительно ли ее любимый-россиянин получает паспорт Украины.