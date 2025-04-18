Серед них – відомі російські актори, спортсмени, музиканти, продюсери, які відкрито підтримують російську агресію проти України, беруть участь у пропагандистських проєктах Кремля або публічно схвалюють дії російської армії. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Указ Президента Зеленського.
Рекомендуємо Спотворена реальність про українську дівчинку: що не так із серіалом "Хороша американська сім'я"
Зеленський запровадив санкції проти російських акторів: що відомо
Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки російських акторів, які відкрито підтримують агресивну політику Кремля та сприяють розповсюдженню пропаганди.
Це рішення стало черговим кроком у протидії культурному впливу держави-агресора та спрямоване на зміцнення інформаційної безпеки України. До санкційного списку потрапили представники російської кіно- та театральної індустрії, які публічно підтримували війну проти України або брали участь у проєктах, що підтримують агресію.
Серед осіб, що потрапили під санкції:
- Ірина Апексімова – акторка та режисерка;
- Віталій Гогунський – актор, відомий за роллю "Кузі" у серіалі "Універ";
- Микита Джигурда – актор;
- Єгор Кончаловський – кінорежисер і сценарист;
- Юрій Куклачов – артист;
- Оскар Кучера – актор та телеведучий;
- Євген Миронов – театральний актор;
- Олександр Панкратов-Чорний – актор і кінорежисер.
До речі, відома акторка Катерина Кузнецова зізналась, чи справді її коханий-росіянин отримує паспорт України.