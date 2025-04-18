Серед них – відомі російські актори, спортсмени, музиканти, продюсери, які відкрито підтримують російську агресію проти України, беруть участь у пропагандистських проєктах Кремля або публічно схвалюють дії російської армії. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Указ Президента Зеленського.

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Зеленський запровадив санкції проти російських акторів: що відомо

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки російських акторів, які відкрито підтримують агресивну політику Кремля та сприяють розповсюдженню пропаганди.

Це рішення стало черговим кроком у протидії культурному впливу держави-агресора та спрямоване на зміцнення інформаційної безпеки України. До санкційного списку потрапили представники російської кіно- та театральної індустрії, які публічно підтримували війну проти України або брали участь у проєктах, що підтримують агресію.

Серед осіб, що потрапили під санкції:

Ірина Апексімова – акторка та режисерка;

– акторка та режисерка; Віталій Гогунський – актор, відомий за роллю "Кузі" у серіалі "Універ";

– актор, відомий за роллю "Кузі" у серіалі "Універ"; Микита Джигурда – актор;

– актор; Єгор Кончаловський – кінорежисер і сценарист;

– кінорежисер і сценарист; Юрій Куклачов – артист;

– артист; Оскар Кучера – актор та телеведучий;

– актор та телеведучий; Євген Миронов – театральний актор;

– театральний актор; Олександр Панкратов-Чорний – актор і кінорежисер.

До речі, відома акторка Катерина Кузнецова зізналась, чи справді її коханий-росіянин отримує паспорт України.