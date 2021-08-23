Картина получит Гран-при FIPRESCI 2021 как "Лучший фильм года". В голосовании приняли участие почти 600 критиков со всего мира.
Интересно "СТОП-ЗЕМЛЯ" Кати Горностай получил Гран-При на ОМКФ 2021: о чем лента
Финалистами конкурса и соперниками "Земли кочевников" были:
- оскароносный "Еще по одной";
- боснийская драма "Куда ты идешь, Аидо?";
- румынский лауреат "Золотого медведя" Берлинале "Неудачный трах, или безумное порно";
- грузинская фантасмагория "Что мы видим, когда смотрим в небо?".
Хлоя Чжао эту награду получает уже в третий раз. Другие фильмы режиссера, которые также стали лучшими по версии международных кинокритиков:
- "Песни, которым меня научил мой брат" (2015 год);
- "Всадник" (2017 год).
За все существование премии, с 1999 года, гран-при FIPRESCI получали лучшие режиссеры киноиндустрии:
- Педро Альмодовар;
- Михаэль Ганеке;
- Кристиан Мунджиу;
- Жан-Люк Годар;
- Ричард Линклейтер;
- Роман Поланский;
- Джордж Миллер и другие.
Сюжет фильма "Земля кочевников"
В центре события ленты Хлои Чжао – история 60-летней женщины Ферн, которую непревзойденно сыграла оскароносная актриса Фрэнсис Мак-Дорманд. По сюжету, единственная фабрика в небольшом американском городе закрывается, а потому десятки людей остаются без работы и крыши над головой. Вдова Ферн поселяется в трейлере и становится одной из кочевников, которые путешествуют из штата в штат, чтобы найти сезонные подработки.
"Земля кочевников" по своей сути – это паломничество через горе и исцеление. Мы посвящаем ленту всем, кто прошел через это трудное и красивое путешествие в определенный момент своей жизни,
– отметила режиссер Хлои Чжао.
"Земля кочевников" 2020 год: смотрите трейлер
Награды фильма "Земля кочевников"
Фильм о свободе, о желании увидеть мир настоящим, о том, что не только материальные блага нужны человеку. Украинские и мировые критики просто в восторге от этой ленты.
Лента Хлои Чжао одержала победу на таких престижных премиях, как Золотой глобус и BAFTA, а также Венецианского кинофестиваля, Critics' Choice Awards, премии Гильдии кинопродюсеров США. В то же время сама Хлои стала лауреаткой Оскара в категории "Лучший режиссер".