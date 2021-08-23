"Земля кочевников"– лучший фильм года по версии мировых критиков FIPRESCI

Международная федерация FIPRESCI опросила почти 600 кинокритиков и заявила о лучшем проекте 2021 года. Им стал триумфатор премии Оскар 2021 – фильм "Земля кочевников" Хлои Чжао.

Картина получит Гран-при FIPRESCI 2021 как "Лучший фильм года". В голосовании приняли участие почти 600 критиков со всего мира.

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Финалистами конкурса и соперниками "Земли кочевников" были:

оскароносный "Еще по одной";

боснийская драма "Куда ты идешь, Аидо?";

румынский лауреат "Золотого медведя" Берлинале "Неудачный трах, или безумное порно";

грузинская фантасмагория "Что мы видим, когда смотрим в небо?".

Хлоя Чжао эту награду получает уже в третий раз. Другие фильмы режиссера, которые также стали лучшими по версии международных кинокритиков:

"Песни, которым меня научил мой брат" (2015 год);

"Всадник" (2017 год).

Гран-при FIPRESCI "Земля кочевников" получит во время торжественного открытия 69-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне 17 сентября 2021 года. В 2020 году награду не вручали из-за отмены фестивалей и релизов в связи с пандемией COVID-19

За все существование премии, с 1999 года, гран-при FIPRESCI получали лучшие режиссеры киноиндустрии:

Педро Альмодовар;

Михаэль Ганеке;

Кристиан Мунджиу;

Жан-Люк Годар;

Ричард Линклейтер;

Роман Поланский;

Джордж Миллер и другие.

Сюжет фильма "Земля кочевников"

В центре события ленты Хлои Чжао – история 60-летней женщины Ферн, которую непревзойденно сыграла оскароносная актриса Фрэнсис Мак-Дорманд. По сюжету, единственная фабрика в небольшом американском городе закрывается, а потому десятки людей остаются без работы и крыши над головой. Вдова Ферн поселяется в трейлере и становится одной из кочевников, которые путешествуют из штата в штат, чтобы найти сезонные подработки.

"Земля кочевников" по своей сути – это паломничество через горе и исцеление. Мы посвящаем ленту всем, кто прошел через это трудное и красивое путешествие в определенный момент своей жизни,

– отметила режиссер Хлои Чжао.

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Награды фильма "Земля кочевников"

Фильм о свободе, о желании увидеть мир настоящим, о том, что не только материальные блага нужны человеку. Украинские и мировые критики просто в восторге от этой ленты.

Лента Хлои Чжао одержала победу на таких престижных премиях, как Золотой глобус и BAFTA, а также Венецианского кинофестиваля, Critics' Choice Awards, премии Гильдии кинопродюсеров США. В то же время сама Хлои стала лауреаткой Оскара в категории "Лучший режиссер".