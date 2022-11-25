Актриса Зендая опубликовала в инстаграме фото с места съемок "Дюны 2", на котором видны настоящие дюны и ветер. Изображение показывает бескрайность ближневосточной пустыни, которая снова станет фоном для засушливой планеты, известной как Арракис.

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Известно, что персонаж Зендеи – Чани – будет очень важным в сиквеле. Именно ее люди, Свободные, присоединятся к Полу Атрейдеса (Тимоти Шаламе) и постараются предостеречь Арракис от вторжения Харконненов.

Напомним, ее знакомство с Полом произошло во время напряженного противостояния. Чани была хорошо знакома наследнику Атридов из-за ее появления в его провидческих видениях еще до его прибытия на Арракис. Но для нее Пол поначалу был чужим человеком.



Зендея на съемках "Дюны" / Фото из инстаграма звезды

Актерский состав фильма

В "Дюне 2" снова снимутся:

Ребекка Фергюсон,

Хавьер Бардем,

Стеллан Скашгорд,

Джош Бролин,

Шарлотта Ремплинг,

А также появятся новые актеры:

Флоренс Пью ("Черная вдова"),

Кристофер Уокен ("Война с дедушкой")

Леа Сейду ("007: Не время умирать")

Остин Батлер ("Элвис").

Премьера "Дюны 2" ожидается в октябре 2023 года.

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Первый взгляд на Флоренс Пью на съемках "Дюны 2"

Ранее в твиттере фан-аккаунта Florence Pugh Daily появилось первое изображение с Флоренс Пью во время официальных съемок "Дюны 2". Звезда сыграет в картине роль принцессы Ирулана Коррино из Дома Коррино. Снимок очень плохого качества, однако, образ героини можно рассмотреть.

Флоренс Пью изображена в светлом платье, нежный вид дополняет украшение для волос. Ее героиня играет немаловажную роль в книгах американского фантаста Фрэнка Герберта. Ирулан тесно связан с главным героем, которого сыграл Тимоти Шаламе. В продолжении фильма появится такой отец Ирулан, императора сыграет Кристофер Вокен.



Флоренс Пью на съемках "Дюны 2" / Скриншот с твитера

Что известно о Зендее

Зендея начала свою карьеру как модель. Однако затем она увлеклась миром кино и стала хорошо узнаваема благодаря участию в проекте "Эйфория". В 2020 году за роль в этом подростковом сериале звезда получила Эмми. В 2021 году актриса снялась сразу во многих успешных проектах:

романтической драме "Малкольм и Мари";

спортивной комедии "Космический джем: Новое поколение";

научно-фантастической эпохе "Дюна";

супергеройском фильме "Человек-паук: Домой пути нет".

Сегодня ее актерскую игру называют одной из самых ярких. В мае 25-летняя американская актриса Зендея вошла в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time.

Кстати, на съемках "Человека-паука" он влюбился в главного героя Тома Голланда и сейчас находится с ним в отношениях. Более того, пара даже заговорила уже о свадьбе. Пока официальной информации не было.



Зендея для обложки Time / Фото с инстаграма актрисы

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Сюжет фильма "Дюна"

События фильма происходят в далеком будущем, не похожем на сегодняшний реальный мир. В центре истории рассказ о том, как Оскар Айзек в роли Герцога Лето Атрейдеса получил контроль над пустынной планетой Арракис. Жизнь в их мире полна опасностей и жестокости, однако, эта планета очень ценна, поскольку только там можно найти редкое и особое вещество – спайс, которое по действию похоже на наркотики, но наделяет человека важным даром – продолжает жизнь и улучшает умственные способности. Кто контролирует Аракис, тот владеет спайсом, а кто владеет спайсом – властвует над всей вселенной.

Однако Арракис таит в своих глубинах страшную опасность – гигантских червей, которые нападают на добытчиков спайса и мешают людям. Сын герцога, юный и талантливый Пол (Тимоти Шаламе) должен отправиться на страшную планету, чтобы обеспечить своей семье контроль над Арракисом.

"Дюна" 2021: смотрите полный трейлер фильма