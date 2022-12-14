Видео с военными распространил Сергей Стерненко у себя в телеграме. Пока неизвестно, для чего 62-летний Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Украину.
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Жан-Клод Ван Дамм поддержал Украину
В ролике актер выкрикивает "Слава Украине" на украинском, а военные ему отвечают: "Героям Слава".
Жан-Клод Ван Дамм воскликнул "Слава Украине": смотрите видео
Что известно о визите Жан-Клод Ван Дамма в Украину
- О приезде Жана-Клода Ван Дамма стало известно после того, как закарпатский врач-хирург Михаил Ершов опубликовал в фейсбуке фото с актером. На кадре актер стоит рядом с врачом в холле частной клиники Ужгорода.
- Возможно, далее актер отправится в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским.
- До 10 декабря Жан-Клод Ван Дамм не говорил о своей поддержке Украины публично и ничего не постился в соцсетях в знак солидарности с украинским народом. Поэтому его визит в Украину – настоящая неожиданность для всех.
О мировых звездах, посетивших Украину во время войны – читайте в нашем материале.