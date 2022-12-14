Відео з військовими поширив Сергій Стерненко у себе в телеграмі. Наразі не відомо, для чого 62-річний Жан-Клод Ван Дамм прибув до України.

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Жан-Клод Ван Дамм підтримав Україну

В ролику актор вигукує "Слава Україні" українською, а військові йому відповідають: "Героям Слава".

Жан-Клод Ван Дамм вигукнув "Слава Україні": дивіться відео

Що відомо про візит Жан-Клод Ван Дамма в Україну

Про приїзд Жана-Клода Ван Дамма стало відомо після того, як закарпатський лікар-хірург Михайло Єршов опублікував у фейсбуці фото з актором. На кадрі актор стоїть поряд із лікарем просто у холі приватної клініки Ужгорода.

Можливо, далі актор вирушить у Київ, щоб зустрітися з президентом Зеленським.

До 10 грудня Жан-Клод Ван Дамм не говорив про свою підтримку України публічно і нічого не постив у соцмережах на знак солідарності з українським народом. Тому його візит в Україну – справжня несподіванка для усіх.

Про світових зірок, які відвідали Україну під час війни – читайте у нашому матеріалі.