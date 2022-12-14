Жан-Клод Ван Дамм встретился с украинскими военными и воскликнул "Слава Украине": видео

Голливудская звезда Жан-Клод Ван Дамм, который 10 декабря был замечен в Ужгороде, до сих пор в Украине. Он встретился с украинскими защитниками.

Видео с военными распространил Сергей Стерненко у себя в телеграме. Пока неизвестно, для чего 62-летний Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Украину.

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Жан-Клод Ван Дамм поддержал Украину

В ролике актер выкрикивает "Слава Украине" на украинском, а военные ему отвечают: "Героям Слава".

Жан-Клод Ван Дамм воскликнул "Слава Украине": смотрите видео

Что известно о визите Жан-Клод Ван Дамма в Украину

О приезде Жана-Клода Ван Дамма стало известно после того, как закарпатский врач-хирург Михаил Ершов опубликовал в фейсбуке фото с актером. На кадре актер стоит рядом с врачом в холле частной клиники Ужгорода.

Возможно, далее актер отправится в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским.

До 10 декабря Жан-Клод Ван Дамм не говорил о своей поддержке Украины публично и ничего не постился в соцсетях в знак солидарности с украинским народом. Поэтому его визит в Украину – настоящая неожиданность для всех.

О мировых звездах, посетивших Украину во время войны – читайте в нашем материале.