Скандальна діснеївська "Русалонька": перші фото зі зйомок розізлили глядачів

На італійському острові Сардинія стартував знімальний процес діснеївського фільму "Русалонька". Цю стрічку супровожують скандали з початку анонсу проєкту. Шанувальників оригінального мультфільму 1989 року розізлив той факт, що русалоньку Аріель зіграє темношкіра співачка Холлі Бейлі.

Не зважаючи на вимогизмінити головну героїню, автори проєкту все ж почали знімати картину.

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На фото бачимо, як на прекрасному пляжі острова знімали сцену, коли принца, який ледве не потонув, рятує Аріель. Русалонька виносить його на пляж і пробуджує поцілунком. Акторка одягнена в гідрокостюм із хвостом русалки з чорної тканини, а Джон, головний актор, мав вбрання – шорти і футболку.

Такі світлини викликали значне обурення в мережі, адже прихильники хочуть бачити русалоньку в її культовому бузковому топі з мушель.



Кадр з "Русалоньки" 1989 року / Фото UAkino

Актори та ролі Русалоньки" 2021 року

Холлі Бейлі – русалонька Аріель;

Хав'єр Бардем – король Тритон;

Іона Гавер-Кінг – принц Ерік;

Мелісса Маккарті – відьма Урсула;

Джейкоб Трембле – Флаундер;

Давид Діггс – краб Себастьян;

Аквафіна – чайка Скаттл.

Режисером "Русалоньки" є оскароносний Роб Маршалл.

Окрім цього, Холлі Бейлі в твіттері нещодавно поділилася спокусливими знімками з Італії.