Скандальна діснеївська "Русалонька": перші фото зі зйомок розізлили глядачів

На італійському острові Сардинія стартував знімальний процес діснеївського фільму "Русалонька". Цю стрічку супровожують скандали з початку анонсу проєкту. Шанувальників оригінального мультфільму 1989 року розізлив той факт, що русалоньку Аріель зіграє темношкіра співачка Холлі Бейлі.
Не зважаючи на вимогизмінити головну героїню, автори проєкту все ж почали знімати картину.
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На фото бачимо, як на прекрасному пляжі острова знімали сцену, коли принца, який ледве не потонув, рятує Аріель. Русалонька виносить його на пляж і пробуджує поцілунком. Акторка одягнена в гідрокостюм із хвостом русалки з чорної тканини, а Джон, головний актор, мав вбрання – шорти і футболку.
Такі світлини викликали значне обурення в мережі, адже прихильники хочуть бачити русалоньку в її культовому бузковому топі з мушель.
Кадр з "Русалоньки" 1989 року / Фото UAkino
Актори та ролі Русалоньки" 2021 року
- Холлі Бейлі – русалонька Аріель;
- Хав'єр Бардем – король Тритон;
- Іона Гавер-Кінг – принц Ерік;
- Мелісса Маккарті – відьма Урсула;
- Джейкоб Трембле – Флаундер;
- Давид Діггс – краб Себастьян;
- Аквафіна – чайка Скаттл.
Режисером "Русалоньки" є оскароносний Роб Маршалл.
Окрім цього, Холлі Бейлі в твіттері нещодавно поділилася спокусливими знімками з Італії.