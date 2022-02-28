"Русские фильмы, идите нах*й!", – медіасервіс Megogo видалив з бази весь російський контент
Джерело:фейсбук Megogo
Український медіасервіс Megogo видалив зі своєї бази всі російські фільми. Як відреагували підписники – читайте далі.
Повідомлення починається з фрази, яка вже стала крилатою під час російсько-української війни. "Русские фильмы, идите нах*й!", – написав Megogo.
Важливо "Закликаємо припинити військові дії": російські кіномитці звернулися до Путіна
Наразі всі російські фільми видалено з нашого сервісу. Слава Україні. Слава ЗСУ,
– доповнив сервіс.
Як відреагували підписники у мережі:
- "Перевірив розділ Start, фільмів немає) Поплили за рускім ваєнним карабльом"
- "Героям слава! Слава Нації!"
- "Megogo, респект вам!"
- "Тут Україна!"
- "Я цього чекала!"
- "Нарешті! Дякую!"
Нагадаємо, що у перший день війни Росії проти України, 24 лютого, медіасервіс Megogo відкрив вільний доступ до низки новинно-інформаційних каналів: UA:Перший, 1+1, ICTV, УНІАН ТБ, Україна 24, 5 канал, 24 канал, Рада, Інтер, BBC World News.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.