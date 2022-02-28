"Русские фильмы, идите нах*й!", – медіасервіс Megogo видалив з бази весь російський контент

Український медіасервіс Megogo видалив зі своєї бази всі російські фільми. Як відреагували підписники – читайте далі.

Повідомлення починається з фрази, яка вже стала крилатою під час російсько-української війни. "Русские фильмы, идите нах*й!", – написав Megogo.

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Наразі всі російські фільми видалено з нашого сервісу. Слава Україні. Слава ЗСУ,

– доповнив сервіс.

Як відреагували підписники у мережі:

"Перевірив розділ Start, фільмів немає) Поплили за рускім ваєнним карабльом"

"Героям слава! Слава Нації!"

"Megogo, респект вам!"

"Тут Україна!"

"Я цього чекала!"

"Нарешті! Дякую!"

Нагадаємо, що у перший день війни Росії проти України, 24 лютого, медіасервіс Megogo відкрив вільний доступ до низки новинно-інформаційних каналів: UA:Перший, 1+1, ICTV, УНІАН ТБ, Україна 24, 5 канал, 24 канал, Рада, Інтер, BBC World News.

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