Найпопулярніший детективний мінісеріал на Netflix, який можна подивитись всього за один вечір
- Мінісеріал "Садівник" на Netflix про садівника, який стає свідком таємних розмов і маніпуляцій в елітному житловому комплексі.
- Серіал складається з 6 епізодів, головні ролі виконують Альваро Ріко, Сесілія Суарес, Іван Массаге та інші.
Якщо ви відчуваєте втому від повсякденної рутини та робочих буднів, саме час зробити паузу та розслабитися. Один із найкращих способів перемикнутися – перегляд захопливої стрічки, яка подарує нові емоції та дозволить хоч на мить забути про турботи.
Серед лідерів переглядів на Netflix опинився мінісеріал "Садівник". У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь більше про сюжет стрічки.
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Про що сюжет серіалу "Садівник"
У центрі сюжету серіалу Рікардо – садівник, який працює в одному із найсолідніших житлових комплексів міста.
Зовні може здатися, що він просто дбає про зелень у садах і парках, та насправді його місія значно глибша і складніша. Рікардо — не просто садівник, а уважний спостерігач, наділений рідкісною здатністю бачити те, що приховано від інших. Щодня, виконуючи свою роботу в розкішному житловому комплексі, він мимоволі стає очевидцем таємних розмов, прихованих мотивів і хитрих маніпуляцій серед мешканців.
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Виявляється, для Рікардо садівництво – це не просто улюблена робота, а можливість контролювати все, що відбувається навколо. Тому уже зовсім скоро його "невинні" спостереження переростають у тонкі маніпуляції, а доглянутий сад перетворюється на місце для заплутаних і небезпечних ігор, у які він поступово втягує мешканців елітного комплексу.
"Садівник": дивіться онлайн трейлер серіалу
Але все не просто так. Його матір скористалася тим, що він нічого не відчуває, і перетворила його на справжнього вбивцю.
Серед акторів, які зіграли у стрічці: Альваро Ріко, Сесілія Суарес, Іван Массаге, Емма Суарес, Каталіна Сопелана, Хав'єр Моргаде, Марія Васкес, Естебан Роель, Ізабель Гаррідо.
Серіал налічує всього 6 епізодів, тому ви легко зможете зануритись у світ кіно на один вечір.