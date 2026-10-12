Не повірите, що це Базз: актор із "Сам удома" показався фанатам через 36 років

Колись він знущався з молодшого брата, тримав удома тарантула та неабияк дратував глядачів своїми витівками. Базз Маккаллістер із культової комедії "Сам удома" став одним із найвпізнаваніших персонажів різдвяного кіно. Щоправда, від прем'єри стрічки минуло вже майже 36 років, і колишнього підлітка тепер можна не одразу впізнати.

Як повідомляє 24 Канал, 49-річний американський актор Девін Ретрей, який зіграв старшого брата Кевіна, з'явився перед шанувальниками. На нових відео артист неабияк відрізняється від образу, який глядачі пам'ятають із 90-х.

Що відомо про актора та його скандальне минуле

Девіну Ретрею було лише 13 років, коли він зіграв Базза в першій частині "Сам удома" у 1990 році. Згодом актор повернувся до ролі у продовженні, а також знімався у фільмах "Небраска", "Шахрайки з Волл-стріт" і серіалі "Краще подзвоніть Солу".

У 2021 році він навіть знову перевтілився у Базза у стрічці "Сам удома: Нова різдвяна пригода". Щоправда, повторити колишній успіх акторові так і не вдалося.

Не обійшлося й без серйозних скандалів. У 2024 році Ретрей визнав провину за двома обвинуваченнями у домашньому насильстві щодо колишньої дівчини. Суд призначив йому три роки умовного покарання та зобов'язав пройти спеціальну програму.

Тож хоча Девін Ретрей і продовжує з'являтися на публіці, його ім'я останніми роками згадують не лише через культову різдвяну комедію. А от для мільйонів глядачів він, схоже, назавжди залишиться тим самим нестерпним старшим братом Кевіна.

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