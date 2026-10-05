Баффі знову у формі: Сара Мішель Геллар показала, як тренується у спортзалі

Через майже 30 років після старту культового серіалу висновок простий: Баффі подорослішала, але тренування явно не кинула. І десь у Саннідейлі зараз дуже нервово переглядають ці відео.

Як повідомляє 24 Канал, зірка серіалу "Баффі – переможниця вампірів" поділилася відео з тренування, де працює з вагою, виконує вправи на силу та витривалість.

Тренується не лише заради красивої картинки

Геллар неодноразово розповідала, що з віком почала серйозніше ставитися саме до силових тренувань. Раніше акторка боялася, що робота з вагою зробить її надто "масивною", але згодом змінила думку.

Тепер вона наголошує, що силові вправи важливі насамперед для збереження м’язової маси з віком. У її програмі є тренування з гирями, саньми, тренажерами, а також пілатес на реформері.

Фанати одразу згадали Баффі

У вересні акторка також показувала тренування у гарячій студії Alo: виконувала вправи пілатесу з фітболом і гантелями. У підписі Геллар пожартувала, що ніколи не усвідомлювала, наскільки довгою може бути одна хвилина.

Фанати, звісно, миттєво пов’язали її форму з Баффі й почали жартувати, що акторка просто готується знову винищувати вампірів.

І це не так уже й далеко від правди: інтерес до всесвіту Баффі зараз знову великий, а сама Геллар не приховує, що регулярно тренується та підтримує форму.

Раніше інша акторка, що зіграла у серіалі Баффі, показала свою доньку, яка дуже схожа на зіркову маму.

