Сару Полсон не впізнати у новому сезоні "Американської історії злочинів" – факти про серіал

Прем'єра нового сезону серіалу "Американська історія злочинів" відбулась 8 вересня 2021 року на українському медіасервісі Амедіатека. Нова частина серіалу отримала підзаголовок "Імпічмент" про один з найбільших політичних скандалів 90-х у США.

З усіх телевізійних франшиз Райана Мерфі "Американська кримінальна історія" на сьогоднішній день є найпрестижнішим телевізійним проєктом. Обмежена серія для кабельного канал FX, яка виграла всього 16 премій Еммі за перші дві частини.

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Сюжет нової частини "Американської історії злочинів" розповість про роман Білла Клінтона – Президента США

В основі сюжету нового сезону "Американської історії злочинів" скандал, який трапився у 90-х роках минулого століття, пов'язаний з інтригами Президента США Білла Клінтона з його помічницею Монікою Левінські (Біні Фельдштейн). Як відомо, цей скандал мало не привів Президента до процедури імпічменту.

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Лінда Тріпп – є ключовою фігурою в сюжеті серіалу та загалом запропонованій глядачам історії. Це саме вона записала бесіду з Монікою Левінські та розповіла ФБР про про нечуваний скандал. До речі, для роботи над серіалом команда проєкту запросила Моніку Левінські в якості консультанта, Лінда Тріпп, на жаль, померла напередодні.

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Лінда Тріпп та Сар Полсон / Фото Getty Images та Entertainment Weekly

Також пропонуємо порівняти схожість акторки Біані Фельдштейн та справжньої Моніки Левінські.



Моніка Левінські та Біані Фельдштейн / Фото Getty Images

Нові серії серіалу виходитимуть щотижня

Прем'єра першого епізоду "Імпічменту" під назвою "Вигнанці" відбулась на кабельному каналі FX о 22:00 за східноєвропейським часом у вівторок, 7 вересня. Наступна серія під назвою "Президент поцілував мене" вийде у наступний вівторок, 14 вересня. В Україні серіал доступний для перегляду на медіасервісі Амедіатека з 8 вересня.

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