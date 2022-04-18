Сатиричне шоу "Бандерівське смузі": як актор Дмитро Суржиков підіймає моральний дух українців

Український актор Дмитро Суржиков, який знявся в серіалах "Коп з минулого" та "СидОренки-СидорЕнки", розповів про волонтерство під час війни. Чому актор бере участь у сатиричному шоу "Бандерівське смузі", – читайте далі.

Як волонтерить актор Дмитро Суржиков

Кіноактор Дмитро Суржиков з першого дня війни займається волонтерською діяльністю, передає 24 канал. У ефірі "Єдиних новин" він сказав, що кожен має долучитися до перемоги України у війні з цинічною Росією, адже нині "байдужих українців немає".

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Я вважаю, що зараз байдужих українців немає, і кожен має робити щось корисне на своєму місці. Зараз ми збираємо кошти для ЗСУ – робимо це так, як можемо. Я зіграв благодійну виставу, і це робитиму і далі – гроші збираються, і це приємно

– наголосив актор.

Що відомо про шоу "Бандерівське смузі"

Також зірка серіалу "Коп з минулого" поділився подробицями про корисний у війні з Росією сатиричний проєкт "Бандерівське смузі" режисера Андрія Зайця.

Ми знімаємо гостросатиричні скетчі на тему того, що зараз відбувається у країні. Мета роликів – підтримати українців у цей час. Зараз на наших руках уже шість скетчів, і ми думаємо над тим, де їх розмістити. Проєкт отримав назву "Бандерівське смузі",

– поділився Дмитро.

Як відомо, ініціатором проєкту став, власне, Дмитро Суржиков. Він поділився ідеєю з Андрієм Зайцем, директором міжнародного кінофестивалю "Бруківка", і вони разом її реалізували.

За словами актора, навіть у важкі часи варто усміхатися, адже психологічна рівновага допомагає ефективніше боротися з ворогом.

Зйомки сатиричного скетч-шоу за хештегом #БандерівськеСмузі знімають у Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині. Участь у проєкті взяли чимало кам’янчан, серед яких і бійці одного з батальйонів Хмельницької бригади територіальної оборони ЗСУ.

, перші 6 випусків вже готові, офіційно їх опублікують згодом.

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