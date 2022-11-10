"Від усього цього дуже погано тхне": Ірина Цілик відреагувала на обшуки СБУ в Довженко-Центрі

Українська режисерка та авторка Всеукраїнського диктанту 2022 Ірина Цілик прокоментувала обшуки СБУ у Довженко-Центрі 10 листопада. Такі методи правоохоронців для неї були досить очікуваними.

У четвер, 10 листопада, у приміщення Довженко-Центру з обшуками прийшли правоохоронці. Пресслужба Центру повідомила, що "шукають документи пов’язані із забудовником".

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Ірина Цілик прокоментувала обшуки СБУ в Довженко-Центрі

Режисерка фільмів "Земля блакитна, ніби апельсин", "Дім", "Я і Фелікс" та авторка Радіодиктанту національної єдності-2022 "Твій дім" не стоїть осторонь важливих кіноподій в Україні. Цілик давно хвилюється за так звану реорганізацію Довженко-Центру, проте обшукам СБУ в кіноархіві не дивується. "Ну от хто б сумнівався, що вони діятимуть такими методами", – сказала вона.

А сьогодні до Довженко Центру завітали поліція і прокуратура, наразі проводяться слідчі дії. Ну от хто б сумнівався, що вони діятимуть такими методами. Слідкуймо за пальцями, спільното. Від усього цього дуже погано тхне,

– висловилася Ірина Цілик.

Також Ірина Цілик нагадала, що "вчора представники Довженко-Центру не пустили на "роботу" новопризначену "очільницю", кінологиню і гіпнотизерку, яка не змогла відповісти на жодне питання і є очевидно випадковою людиною в цій грі".

Окрім Ірини Цілик, на сьогоднішні події відреагувало чимало фахівців з галузі кінематографа. Серед них продюсер Денис Іванов, який назвав це мародерством. "Під час війни, замість того, щоб розслідувати злочини й наводити лад в країні, силовики приходять кошмарити колектив і доєднуються до неприхованої рейдерської атаки на успішну культурну інституцію. (...) Сором – і за очільників, і за виконавців злочинних наказів. Коли таке роблять під час війни, це називається мародерством", – написав він у фейсбуці.

, Олена Гончарук, яку 2 листопада Держкіно відсторонило від виконання обов'язків в. генеральної директорки, вважає

Реорганізація Довженко-Центру: коротко про головне

Нагадаємо, в середині серпня Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. У найбільшому національному кіноархіві, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно, це називають ліквідацією.

У наказі йдеться про розподіл Довженко-Центру на три юридичні особи: ДП "Українська анімаційна студія", ДУ "Науковий центр кінематографії України" та ДП "Національний центр Олександра Довженка".

У Довженко-Центрі реорганізацію назвали спробою ліквідувати установу та національний кіноархів. У Держкіно звинувачення спростували: після реорганізації установа продовжить своє функціонування як культурний та музейний осередок.

Олександр Ткаченко заявив, що він проти "ліквідації та нехтування кіноспадщиною".

, що ці обшуки – це "силове захоплення Довженко-Центру".