Це було перше місце, куди прилетіла ракета, – Сеітаблаєв про локації зйомок "Мирного-21"

Фільм Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21" – історія спротиву Луганського прикордонного загону російським диверсійним угрупуванням у 2014 році. Де знімали картину – читайте на Кіно 24.

Вихід стрічки творці планували присвятити до Дня українського прикордонника у квітні 2022 року, натомість вихід у широкий прокат відбувся 22 лютого 2023 року.

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Ахтем Сеітаблаєв про зйомки фільму "Мирний-21"

Стрічка зображує події червня 2014 року, які відбулися на прикордонні Луганщини. Тоді російські спецслужби та сепаратисти намагалися схилити бійців луганського прикордонного загону зрадити Батьківщину – тим самим повторити кримський сценарій: захопити українські території без бою. Попри відсутність досвіду, за рішенням чинного командира, загін вступив в бій.

Зйомки розпочали у вересні 2021 року. Відзняти історію сміливих прикордонників на їхній батьківщині – Луганській області було нереально. В інтерв’ю 24 Каналу Ахтем Сеітаблаєв розповів детальніше про зйомки. Як відомо, стрічку фільмували у Києві та у Військовій частині міста Васильків Київської області (Об’єднаний навчальний центр Повітряних Сил).

За його словами, знімали здебільшого у місті Васильків, що під Києвом: "У військовій частині, навчальному центрі".

24 лютого, коли почалася ця велика навала, саме ця військова частина була одним з перших місць, куди прилетіла російська ракета, яку бомбили літаки. Прилетіло майже в те саме місце, де була знімальна точка, на якій один з головних героїв – "Осіріс", якого грав Паша Лі, відстрілювався від ворога. На тому ж місці, над цією вирвою в асфальті, оркестр військової частини в середині березня грав гімн України – присвяту Паші,

– сказав Ахтем.

Українського актора кіно та дубляжу Павла Лі вбили росіяни 6 березня під Ірпенем, на 11-й день війни. Йому було лише 33 роки.

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Акторський склад

У фільмі "Мирний-21" зіграли: