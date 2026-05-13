Детективний фільм, якому 17 років, затягує у свої таємниці з перших хвилин

Є такий вислів, що середа – це маленька п'ятниця. Тож, якщо ви вже втомилися від повсякденних труднощів і випробувань, які перевантажили ваш мозок, саме час трохи видихнути та зробити паузу.

А допоможе в цьому детективний фільм, який із перших хвилин затягне у свій сюжет. Цій стрічці вже 17 років, однак вона й досі не втрачає актуальності. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про фільм "Секрет у їхніх очах".

Який детективний фільм варто подивитись ввечері?

Дія фільму "Секрет у їхніх очах" (2009 року) розгортається у 1974 році. Сюжет зосереджується навколо федерального агента у відставці, який працює над романом, заснованим на одній із його нерозкритих справ. Багато років тому жорстоке вбивство молодої дівчини шокувало всіх.

Переглядаючи матеріали старої справи, чоловік подумки повертається у той час і знову переживає емоції, які тоді не давали йому спокою – біль, страх і відчай.

Схоже, минуле досі не готове його відпустити. І лише фінал цієї історії покаже, до чого може призвести робота над романом.

"Секрет у їхніх очах": дивіться онлайн трейлер фільму

Хто працював над фільмом "Секрет у їхніх очах"?

Це аргентинсько-іспанський детективний фільм, прем'єра якого відбулася у 2009 році.

Фільм поєднав у собі одразу кілька жанрів: детектив, трилер, драму, кримінал і романтику.

Над стрічкою працював режисер Хуан Хосе Кампанелла .

. Головні ролі виконали Рікардо Дарін, Соледад Вільяміль, Карла Кеведо, Пабло Раґо та Хав'єр Ґодіно .

. Стрічка здобула чимало престижних нагород, зокрема премію Оскар у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою" та премію Гоя.

В рейтингу IMDb фільм отримав 8.2 бали.

Чому варто подивитись фільм?

Кінокритики та глядачі вже багато років називають "Секрет у їхніх очах" одним із найсильніших детективів свого часу. Фільм захоплює напруженим сюжетом, атмосферою та акторською грою, а його фінал здатен справді здивувати.

Тож, якщо ви в пошуку хорошого детективу, не варто звертати увагу лише на новинки. Іноді саме давно відомі історії залишають після перегляду найсильніші емоції.

Які українські детективні серіали подивитись ввечері?

Українці дуже люблять детективи, тож і в українському кінематографі є чимало стрічок із напруженими та захопливими сюжетами, які варто переглянути кожному прихильнику цього жанру.

Зокрема, до свого списку детективних серіалів варто додати такі проєкти:

"Тиха Нава", який зараз можна подивитись на Netflix,

який зараз можна подивитись на Netflix, "Парочка слідчих",

"Ключі від правди",

"Слідча",

"Зворотний напрямок",

"Скарби" та багато інших.

Серед цих історій ви точно зможете знайти щось особливе для ідеального вечора й бодай на деякий час відволіктися від повсякденних проблем.