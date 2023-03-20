Сем Нілл зізнався, що має рак крові рідкісного типу: "Я не боюся померти, але мене це дратує"

Зірка фільмів "Тор: Кохання та грім" та "Світ Юрського періоду 3" зізнався, що йому діагностували рак крові у березні минулого року. Вперше він про це написав у своїх мемуарах, які невдовзі побачать світ.

Власне, лейкемія 75-річного актора повпливала на написання книги "Я коли-небудь казав вам це?". Після висновку лікарів, актор сказав, що саме вона дала йому "причину жити". Над мемуарами Нілл працював під час хімієтерапії.

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Сем Нілл зізнався, що має рак крові 3 стадії

Пройшов рік після встановлення діагнозу. Після тривалого лікування та втрати волосся, актор перебуває у стадії ремісії, але продовжує пити ліки.

Я не боюся померти, але мене це дратує. Тому що я справді хотів би жити ще одне чи два десятиліття, розумієте?,

– зворушливо написав актор.

В інтерв'ю The Guardian актор сказав, що дізнався про рак (Ангіоімунобластну Т-клітинну лімфому рідкісного типу – 24 Канал), коли був у Лос-Анджелесі під час промокампанії "Світ Юрського періоду 3".

Пізніше йому сказали, що це "агресивна" форма раку, і він пройшов два типи хімієтерапії. Зараз Нілл живе на фермі у своїй рідній Новій Зеландії. "Ми побудували всі ці прекрасні тераси, у нас є оливкові дерева і кипариси, і я хочу бути поруч, щоб побачити, як все це росте. І в мене є мої милі маленькі онуки. Я хочу бачити, як вони стають більшими. А щодо смерті? Мені однаково", – зазначив він.

Сем Нілл на фермі / Фото The Guardian

Всупереч хворобі, актор, схоже, не зменшує обертів. Разом із випуском своїх мемуарів "Я коли-небудь казав вам це?", Ніл працює над новим кінопроєктом. У програмі для BBC Radio 4 актор сказав, що рак був "пригодою", хоча часом і "темною". "Чого я не хочу, то це перестати жити", — поділився він. – Це було так весело".