За словами Олега, українці – непереможна нація, тому нас чекає щасливе майбутнє. Але поки потрібно боротися за нього.

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Олег Сенцов показав фото з Бахмута

В інтерв’ю 24 каналу Сенцов раніше розповів про те, що воює на Луганському та Донецькому напрямках. Він зазначав, що окупанти підійшли дуже близько, але ЗСУ намагається їх вибити: "Вони хочуть проникнути в місто, але ми не пускаємо. Ми витісняємо їх", – говорив він.

Сьогодні, 31 серпня, військовий поділився новими фото на тлі руйнувань від рук російських військових.

Бахмут. Дома та підвали,

– підписав знімки Сенцов.

Олег Сенцов у Бахмуті / Фото з фейсбуку



Олег Сенцов у Бахмуті / Фото з фейсбуку

Олег Сенцов у Бахмуті / Фото з фейсбуку

У коментарях до допису Олега Сенцова, українці підтримали військового та зазначили:

"Суцільне горе та розруха – все це принесла росія";

"Хлопці, ви найкращі! Дякуємо Вам! Бережи Боже кожного нашого Героя";

"Ангела охоронця кожному нашому воїну";

"Дякую за захист мого міста. І сердечна дяка всім нашим воїнам";

"Бахмут і Соледар – рідні місця. На фото все чуже, незнайоме, розбите та спалене. Серце крається. Тримайте наші міста, Олеже, та повертайтесь живими, хлопці. Дякуємо Вам, що не здаєте нашу область окупантам".

Якою є ситуація в Бахмуті

31 серпня росіяни обстріляли мирних жителів у Бахмуті. Внаслідок чергового удару знищили житловий будинок, де була жінка. Як відомо, вона загинула на місці. 29 серпня росіяни обстріляли зупинку у Бахмуті: ворожі снаряди розірвалися і вбили чотирьох людей.

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