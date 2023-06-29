"Пишаюсь своєю коханою жінкою": Сенцов показав фото дружини в українському стилі

Український захисник Олег Сенцов показав миле фото дружини Вероніки Вельч. Днями вона мала фотосесію в українському стилі.

Для фотосесії Вероніка обрала українське вбрання та масивний головний убір з квітів. За словами дружини Олега, наш стрій – неймовірно красивий і, дійсно, додає сил.

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Олег Сенцов про дружину Вероніку Вельч

Олег Сенцов повідомив, що Вероніка з їхнім сином Дем’яном повернулася в Україну, і хоч зараз вони в розлуці, але дуже сумують один за одним і чекають нашої перемоги.

Я дуже пишаюсь своєю коханою жінкою. Хоча ми зараз постійно перебуваємо в розлуці, зв'язок між нами стає лише міцніше. Я радий, що Вероніка з Дем'яном повернулися в Україну, не зважаючи на певні ризики. Коли в тебе є дім, в якому тебе чекає твоя родина, це дає зовсім інший рівень мотивації, тут, на фронті. Ти точно знаєш заради кого ти ризикуєш життям, ти точно знаєш заради кого ти повинен вижити,

– написав Олег Сенцов.



Вероніка Вельч / Фото з фейсбуку Олега Сенцова

Реакція мережі

"Красуня! Щастя, миру та злагоди вашій родині, пане Олеже на багато років"

"Тримайтесь, Олеже. Ваш залізний характер, дає нам і мені у тому числі наснаги й мотивації не здаватись та продовжувати боротьбу. Дякую за вашу тверду та незламну позицію у підтримці незалежності України"

"Хай Бог вбереже і дарує Вам багато років щастя"

"Так, дуже красива. І вбрання чудове!"

"Божого благословення вашій родині, Олеже. Дякую за Україну!"

"Дуже гарна жінка, україночка!"

"Вероніка прекрасна! Щастя вам! Бажаю Вам міцного здоров'я та щасливих років життя!"

"Дуже пишаюся вами! Ви найкращі! Бажаю вам всього найкращого того що бажаю собі! Слава героям. Слава вам Олеже особисто!".

Олег Сенцов одружився з Веронікою Вельч в липні 2022 року. Сьогодні у них росте син Дем'ян. Перші місяці його життя Вероніка з малюком були в США, де він отримав американське громадянство.

До слова, днями Вероніка Вельч розповіла 24 Каналу, як особисто для неї змінився Олег за час війни й наголосила, що за останній рік бачилася з Олегом три рази: "У нас обох висока інтенсивність життя. Олег на війні, а я обожнюю свою роботу. Проте, до повномасштабної війни ми постійно щось робили удвох. Я купу часу провела із ним на зйомках і кінофестивалях, ми постійно подорожували, тому нам є за що триматись. А загалом, ми стараємось бути на зв'язку, обговорювати найрізноманітніші теми, пам'ятати, що світ більший, аніж оце... Війна забрала у нас багато можливостей, та війна не визначає наше життя".