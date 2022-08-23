У мене від держави тільки гвинтівка, – Олег Сенцов про те, як волонтери допомагають війську
Український військовий Олег Сенцов поділився, що на війні велику роль відіграють волонтери. Адже саме вони більшою мірою допомагають отримувати усе необхідне для боротьби.
Зараз Сенцов знаходиться у Бахмуті. Він наголосив 24 каналу, що ЗСУ — надзвичайно потужні, вмотивовані, сповнені бойовим духом, які щодня виборюють нашу спільну перемогу.
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Олег Сенцов про волонтерів, які допомагають війську усім необхідним
У розмові з 24 каналом він сказав: "Величезна доля — це волонтери. Тобто в мене від держави тільки гвинтівка, усе інше або я купив сам, або мені привезли волонтери".
До того ж він доповнив, що ЗСУ тримаються. "Частина в нас на радянській зброї, частина – на західній. У нас не так багато важкої зброї, але більше простої. Наприклад, у мене американський М4А1 Carbine, він уже є в багатьох хлопців. Є Javelin, труби, NLAW, LAW, Stinger. Такого добра більш-менш вистачає. Чогось важкого дійсно мало, але арта працює, HIMARS теж, і я думаю, що цього буде все більше й більше", – розповів він і зазначив про допомогу Заходу.
Олег Сенцов доповнив також, що якщо він відчуває необхідність у чомусь, то йде в бухгалтерію і скоро з’являється усе, що потрібно.
Дуже багато обладнання, й так майже у всіх. Ми давно воюємо й усім забезпечені,
– зазначив він.
Режисер доповнив, що ми не програємо, але нам потрібно розуміти, що ми воюємо із сильнішим противником. "російська армія — направду сильніша. Це варто усвідомити: у них більше військо та більше ресурсів. Ми менша армія, але краще вмотивована, навчена, нас підтримує суспільство, міжнародні партнери. Вона більш децентралізована та інноваційна", – наголосив він.
Олег Сенцов з пікапом Toyota Hilux, яким допомогли придбати волонтери / Фото з фейсбуку військового