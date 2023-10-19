Професійний клоун та актор: найголовніше з біографії зірки "Каламбуру" Сергія Гладкова
Сергій Гладков хворів останні декілька років, а сьогодні, 19 жовтня, оголосили про те, що актор помер. Його знають за роллю чоловіка з вусами у німій комедії "Каламбур", утім, це далеко не єдина робота Гладкова.
Гладков був улюбленцем глядачів, завжди був позитивним та усміхненим. Далі на сайті 24 Каналу читайте про найцікавіше з його життя.
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Чим відомий Сергій Гладков
Сергій Гладков народився у Харкові 20 лютого 1963 року. Освіту здобував спершу на факультеті машинобудування та робототехніки Одеського політехнічного інституту. Але вже під час навчання в інституті розпочав свої перші кроки у світі клоунади та творчих проєктів. Проявивши зацікавленість у режисурі та пантомімі, актор успішно пройшов курси з цих галузей і став режисером-постановником студентських вистав.
У 1985 році була заснована перша клоунська група "Пантофон", що стала прототипом для подальших творчих проєктів, включаючи "Магазин Фу" і "Село дурнів". Група "Магазин Фу" була створена в 1987 році та надалі вона здобула популярність, отримуючи нагороди на численних фестивалях. З 1989 року колектив "Магазин Фу" почав професійно виступати в Одеській державній філармонії та успішно співпрацював з комік-трупою "Маски".
У 1996 році "Магазин Фу" об'єдналися з комедійним дуетом "Солодке життя", створивши новий колектив під назвою "Каламбур". Телепрограми "Каламбуру" отримали велику популярність та успішно транслювалися на різних телеканалах.
Сергій Гладков створив образ Мужика у програмі "Село дурнів" та зіграв ряд яскравих персонажів в інших рубриках. В "Барі Каламбур" він утілив образ Невдахи, в "Залізному капуті" – Дранкеля, в "Крутому піку" – диспетчера і місіс Бурпл. Крім того, він є одним з авторів сценарію "Село дурнів" та різних рубрик "Каламбуру".
Чоловік з вусами у "Каламбурі" / AFL Productions
Про особисте життя Сергія Гладкова відомо дуже мало. Зокрема, те, що він був одружений та має двоє дітей. Останні роки актор не був активним у публічному просторі, а також не знімався у телепроєктах. Він присвятив себе закадровій роботі зі сценаріями та звуком. Утім, шанувальники завжди пам'ятатимуть його, як чоловіка з вусами з "Каламбуру".
Чоловік з вусами у "Каламбурі" / AFL Productions
Фільмографія Сергія Гладкова
Актор:
- "Каламбур";
- "Маски-шоу";
- "Любовний трикутник";
- "Тринь-бринь";
- "Сусіди".
Звукорежисер:
- "Звірині війни" (2001);
- "Комедійний коктейль" (2002);
- "Дружна сімейка" (2003);
- "Вечірня казка" (2007);
- "Нерозумна зірка" (2007);
- "Коханий за наймом" (2007);
- "Один в Новорічну ніч" (2007);
- "Ти завжди будеш зі мною" (2008);
- "Йохан да Марья" (2009);
- "Комедійний квартет" (2004);
- "Голі та смішні" (2007—2010);
- "Парубочий вечір" (2005);
- "Надто грубо для Ю-туба" (2011);
- "Ульотні тварини" (2012—2013).