Поблизу Часового Яру: у боротьбі за Україну загинув відомий український кінорежисер

6 квітня на передовій віддав своє життя за Україну тернопільський доброволець, командир роти 67-ї окремої механізованої бригади Сергій Коновал. У травні йому мало виповнитися всього 32 роки.

Раніше Сергій Коновал працював кінооператором та режисером. Він створював важливі фільми для української історії, зокрема, про УПА, але паралельно із цим присвятив своє життя боротьбі за незалежність України.

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На фронті загинув український кінорежисер Сергій Коновал

На передовій у бою проти російських окупантів загинув лейтенант Сергій Коновал, командир другої роти другого батальйону 67-ї бригади ЗСУ. Його знають також під позивним "Норд".

9 квітня з режисером прощатимуться на Майдані Незалежності у Києві, а 10 квітня його поховають у рідному місті Тернополі.

Загинув мій друг, побратим, доброволець, офіцер ЗСУ, людина, яка була поряд з 2016 року. Мій, Друже, ти – велика гордість нашої країни й важка втрата. Ти, мій теперішній біль і мій вічний спогад,

– написав Михайло Ухман.

Сергій Коновал пішов воювати ще у 2014 році

Відомо, що Сергій Коновал приєднався до боротьби проти російських окупантів одразу після початку російсько-української війни у 2014 році, вступивши до складу Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор".

Кажуть, що незамінних не має, але і неповторних теж. Сергій Коновал був одним з таких. Забігаючи наперед, скажу, що він міг працювати стоматологом – це його основна професія; мандрувати країнами Європи й за океаном, проте Сергій обрав інше життя,

– розповів Михайло Ухман.

Після зниження інтенсивності бойових дій, Сергій почав активно працювати у просвітницькому напрямку. Як керівник Резервної сотні ДУК на Тернопільщині, "Норд" навчав молодь та готував майбутній резерв для можливих бойових дій з окупантами.

Паралельно з роботою з молоддю, Сергій працював як кінооператор. Саме він був ініціатором створення фільму про українських кіборгів під назвою "Трохи нижче неба".

Окрім цього, разом із командою він займався створенням короткометражних стрічок про українських воїнів, об'єднаних у проєкт під назвою #Здобули_життя_вічне_вбою.

Друг Сергія каже, що за десять років війни "Норд" точно зробив для України більше, ніж деякі чиновники чи депутати. Тому це неймовірно страшна втрата для країни та великий біль для нас усіх.