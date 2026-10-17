Форма не лише для кіно: Сергій Стрельніков показав, як тренується після вступу до ЗСУ

Схоже, Сергій Стрельніков вирішив, що бути Довбушем на екрані – це добре, але підтримувати фізичну форму в реальному житті не менш важливо. Актор продемонстрував свої тренування, нагадавши, що підтягнута фігура сама собою не з'являється. Навіть якщо ти зірка українського кіно.

46-річний актор Сергій Стрельніков показав, як підтримує себе у формі. Про фізичну підготовку знаменитості та новий етап його життя розповідає 24 Канал.

Як тренується Сергій Стрельніков

Актор, у своєму Instagram, продемонстрував свою фізичну підготовку, вкотре довівши, що спортивна форма потребує регулярної роботи над собою. Схоже, зірка "Довбуша" та "КІЛЛХАУС" не збирається знижувати планку навіть після кардинальних змін у житті.

До слова, спортивна підготовка для Стрельнікова – далеко не нове захоплення. Заради ролі у фільмі "Довбуш" він півтора року готувався до складних бойових сцен, а всі трюки виконував самостійно, без дублерів.

Крім того, актор регулярно тренувався з професійними каскадерами команди XGST, щоб максимально переконливо виглядати в екшн-сценах. Схоже, абонемент до спортзалу для нього – не просто прикраса гаманця.

Нагадаємо, нещодавно Стрельніков повідомив, що долучився до лав Збройних сил України. 8 жовтня стало відомо, що артист склав військову присягу та став частиною батальйону безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем.

Знаменитість зазначив, що готовий опановувати нові навички та розповідати українцям історії військових, які щодня захищають країну.

Цікаво, що одним з останніх кінопроєктів Стрельнікова перед мобілізацією став воєнний бойовик "Кіллхаус", у якому він зіграв командира спецпризначенців із позивним Сова. Під час роботи над стрічкою актор співпрацював зі справжніми військовими, а згодом сам долучився до їхніх лав.