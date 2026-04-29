Що відомо про зірку фільму "КІЛЛХАУС" Сергія Стрельнікова та чи розлучився він з дружиною

Нещодавно відбулася прем'єра нового українського фільму "КІЛЛХАУС", який уже встиг наробити чимало галасу. Одну з ролей у стрічці виконав український актор, зірка фільму "Довбуш" Сергій Стрельніков.

Він став одним із акторів, які знімалися поруч із військовими, що мають реальний бойовий досвід. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що відомо про Сергія Стрельнікова, його кар'єру та особисте життя.

Кар'єра Сергія Стрельнікова: у яких ролях можна побачити актора?

За свою кінокар'єру Сергій Стрельніков узяв участь у понад 50 фільмах і серіалах. Український актор здобув неабияку популярність завдяки головній ролі у фільмі "Довбуш", де зіграв Олексу Довбуша. Водночас у його фільмографії є чимало інших гідних проєктів.



Сергій Стрельніков у фільмі "Довбуш" / Кадр із фільму

Одним із найновіших став фільм "КІЛЛХАУС" режисера Любомира Левицького. 23 квітня 2026 року стрічка вийшла в прокат у кінотеатрах України. В інтерв'ю для програми "Наодинці з Гламуром" Стрельніков зізнався, що для нього було честю зніматися поруч із військовими, які мають реальний бойовий досвід.

Він радився з ними і в таких умовах відчував, що його акторські можливості розкриваються на повну.

Окрім "КІЛЛХАУСУ", Стрельнікова можна побачити й в інших проєктах, де він постає в різних амплуа. Серед них: "Ключі від правди", "Белла Віта", "Штурм", "Коло омани", "Буча", "Справа НБР".

Чи розлучився Стрельніков із дружиною: що каже актор?

Сергій Стрельніков – один із тих акторів, які не прагнуть публічності. Саме тому навколо його персони часто з'являються чутки та плітки. Зокрема, останнім часом поширювалися припущення щодо його особистого життя – нібито він розлучився з дружиною, акторкою Вікторією Литвиненко.

Втім, Сергій спростував ці чутки: подружжя не розривало шлюб і не планує цього робити. Вони й надалі разом будують сімейне життя та виховують сина Сильвестра.

За словами актора, він присвячує вільний час родині, а також розвитку своєї кар'єри. Водночас Стрельніков не прагне зайвої популярності й не готовий "торгувати обличчям" за будь-якої нагоди.

Має чітку громадянську позицію: як Стрельніков допомагає Україні?

Підтвердження слів Сергія Стрельнікова про його непублічність можна побачити і в соціальних мережах. Актор вкрай рідко публікує дописи в інстаграмі, однак здебільшого вони стосуються допомоги Збройним силам України. Зокрема, це збори, звіти та заклики до єдності.

Варто зазначити, що Сергій Стрельніков народився в Росії, однак ще з дитячих років живе в Україні разом із сім'єю та активно підтримує українських військових. Сьогодні він демонструє позицію свідомого громадянина, який робить свій внесок у боротьбу з ворогом.

Раніше в інтерв'ю Аліні Доротюк актор також зізнавався, що, коли настане його час, він буде готовий стати на захист країни на фронті.