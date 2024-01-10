Історична подія: Сергія Параджанова реабілітували через 50 років після вироку

Через півстоліття після винесення вироку, Національна комісія з реабілітації, за ініціативою Українського інституту національної пам'яті, визнала кінорежисера Сергія Параджанова реабілітованим.

На підтримку розгляду справи виступили Офіс Президента України та українські правозахисники, зокрема Українська Гельсінська спілка з прав людини.

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Сергій Параджанов пройшов справжнє пекло

У столітній ювілей від дня народження видатного автора українського поетичного кіно, Сергія Параджанова, стало відомо, що Національна комісія з реабілітації, за ініціативою Українського інституту національної пам'яті, у грудні 2023 року визнала його реабілітованим.

Це відбулося через 50 років після того, як його засудили. У 1973 році радянська влада обвинуватила Параджанова у "українському націоналізмі та гомосексуалізмі" та призначила йому п'ять років таборів суворого режиму.

З'являється надія, що згодом будуть розглянуті й інші складні та резонансні справи українських дисидентів, яких судили в СРСР як за політичними, так і за сфабрикованими загальнокримінальними статтями,

– зазначив Дробович.

Параджанов найбільш відомий як режисер фільму "Тіні забутих предків"

4 вересня 1965 року у київському кінотеатрі "Україна" відбулася прем'єра фільму "Тіні забутих предків", яку провів Сергій Параджанов. Під час цієї події відбулася акція, в якій взяли участь Іван Дзюба, В’ячеслав Чорновіл, Василь Стус та інші представники культурної сфери. Учасники акції закликали глядачів висловити свій протест проти арештів української інтелігенції та приєднатися до підписання листа протесту.

Фільм "Тіні забутих предків" займає перше місце в рейтингу "100 найкращих фільмів в історії українського кіно". Досі він утримує лідерство в цьому рейтингу.

"Тіні забутих предків": дивіться онлайн трейлер фільму