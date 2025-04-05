Захопливий і недооцінений: серіал зі 100% на Rotten Tomatoes, який варто подивитися на вихідних

У 2013 році британський телеканал Channel 4 представив мінісеріал "Утопія", який завершився після виходу другого сезону. Минуло 10 років після випуску, однак цей проєкт так і не здобув визнання, на яке заслуговував.

"Утопія" – науково-фантастичний трилер, що грає зі страхами та інстинктами глядача. Кіно 24 з посиланням на Collider розповість більше про серіал, що може стати ідеальним варіантом для перегляду на вихідних.

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Сюжет серіалу

Серіал розповідає про айтівця Єна, вчену-початківицю Бекі, конспіролога Вілсона та 11-річного Ґранта. Усі вони різні, та їх поєднує дивакуватий роман під назвою "Утопія". У коміксі розповідається про світ, охоплений голодом і хворобами, у ньому повсюди панують змови.

Після того, як один з учасників форуму публікує другий том роману, усій групі треба зникнути. Все тому, що вони привернули увагу секретної організації під назвою Мережа. Їм треба навчитися втікати, щоб залишитися в живих.

Паралельно з історією цієї групи, у серіалі показують держслужбовця Майкла Даґдейла, якого шантажують, щоб змусити купити сумнівну вакцину від вигаданої хвороби.

"Утопія": дивіться трейлер онлайн

Чим особливий серіал "Утопія"

У першому сезоні усі персонажі об'єднуються завдяки павутині обману та інтриг, що не дає відірватися від екрана. У серіалі є багато візуальних ефектів, що справді вражають, яскраві кольори, неймовірні пейзажі та драматичні сцени.

Другий сезон виявився слабшим за перший, але він однаково вартий уваги. Якщо у першому персонажі були всього пішаками у грі, то в другому вони стають героями. Утім, у глядачів залишається ще багато запитань після перегляду.

Цікаво, що у 2020 році вийшов американський римейк "Утопії" від Девіда Фінчера та Джилліан Флінн. Та він отримав тільки 50% на Rotten Tomatoes, тоді як оригінал здобув 100%. Можливо, після пандемії глядачів вже не дивували історії про змови зі штучними хворобами та вакцинами.

Та попри ці 100%, серіал не здобув слави на рівні з "Ходячими мерцями" чи "Пуститися берега". Він складається всього з 12 епізодів (по 6 епізодів у кожному сезоні), тож стане вдалим варіантом для перегляду у вихідні.