Культовий серіал "Баффі – переможниця вампірів" отримає продовження: що відомо

Американський молодіжний телесеріал "Баффі – переможниця вампірів" з Сарою Мішель Геллар у головній ролі став культовим і завоював величезну кількість прихильників по всьому світу. Прем'єра серіалу відбулася 10 березня 1997 року в ефірі каналу WB, а завершення 20 травня 2003 року на UPN.

Тепер стало відомо, що "Баффі" отримає продовження, яке розробляється для стрімінгового сервісу Hulu. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання The Hollywood Reporter.

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"Баффі – переможниця вампірів" отримає продовження: подробиці

Hulu готує продовження культового серіалу "Баффі – переможниця вампірів", у якому знову з’явиться Сара Мішель Геллар. У новому проєкті сценаристами виступлять Нора та Лілла Цукерман, а за виробництво відповідатиме 20th Television. Продовження буде "наступним етапом у всесвіті Баффі", що обіцяє шанувальникам нові цікаві події, хоча світ серіалу залишатиметься знайомим.

Режисером стане Хлоя Чжао, лауреатка премії Оскар. Її унікальний стиль і погляд на матеріал принесуть новий подих у знайомий всесвіт "Баффі".

Нова версія серіалу буде присвячена молодій винищувачці вампірів, і, хоча сама Баффі Саммерс у виконанні Геллар не буде центральним персонажем, її спадщина залишатиметься важливою частиною сюжету.

"Баффі – переможниця вампірів": дивіться онлайн трейлер оригінального серіалу

У фінальному сезоні оригінального серіалу було показано, що в один момент часу може існувати лише одна винищувачка, але цей концепт був перевернутий, коли останні епізоди пробудили сотні нових потенційних винищувачок.

Цукерман і Чжао будуть виконувати роль виконавчих продюсерів перезапуску "Баффі – переможниця вампірів", і до процесу виробництва приєднаються деякі з оригінальних продюсерів. Зокрема, Гейл Берман, Фран та Каз Кузуї, які працювали над першим серіалом, також виступатимуть продюсерами цього нового проєкту.

Такий склад команди обіцяє додати нові цікаві елементи до франшизи, зберігаючи при цьому зв'язок з оригінальним серіалом, що дасть шанувальникам можливість насолоджуватись оновленою версією улюбленої історії.