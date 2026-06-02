Не "Емілі в Парижі": легкий серіал Netflix, який ідеально розслабляє

Якщо вам набирдла "Емілі в Парижі", то маємо чудовий варіант на заміну. Впевнені, що вам захочеться передивлятись серіал знову і знову.

Відносно нещодавно на платформі Netflix вийшов американський комедійно-драматичний серіал "Чотири пори року". 24 Канал впевнений, що він вам точно сподобається.

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"Чотири пори року" – що відомо про серіал?

Серіал є сучасною адаптацією однойменного фільму 1981 року. Прем'єра серіалу відбулась у 2025 році.

Рейтинг IMDb: 7,2

Акторський склад:

Тіна Фей – Кейт (гостра на язик, однак часто виступає голосом здорового глузду у компанії);

Вілл Форте – Джек (намагається підтримувати мир між друзями);

Стів Карелл – Нік (успішний фінансист, через якого виникає головний конфлікт у серіалі);

Колман Домінго – Денні (один із найхаризматичніших персонажів серіалу);

Марко Кальвані – Клод (чоловік Денні);

Еріка Геннінгсен – Джинні (дівчина Ніка, чия поява змінює динаміку у компанії друзів).

Кількість сезонів: 2

Кількість серій: 16

Сюжет серіалу

У центрі історії три подружні пари, які багато дружать і разом їздять на відпочинок чотири рази на рік – кожну пору року.

Та їхній світ руйнується, коли одна пара вирішує розлучитись. А ще більше ускладнюється, коли чоловік починає зустрічатись з набагато молодшою жінкою і бере її з собою у спільні поїздки. Через це старі образи, сімейні проблеми та приховані конфлікти виходять назовні.

Серіал "Чотири пори року": дивіться онлайн трейлер серіалу

Особливості серіалу

Адаптація культового фільму, який значно розширює сюжет і персонажів;

В одному проєкті зібрались зірки таких стрічок: "Офіс", "Ейфорія", "Остання людина на Землі" тощо;

Кожна частина серіалу прив'язана до певної пори року, яка пов'язана зі спільною відпусткою друзів;

Серіал легко переходить від кумедних ситуацій до серйозних розмов про кохання, старіння та смерть.

Цікаві факти

Автор оригінального фільму Алан Алда з'явився в серіалі в камео-ролі;

"Чотири пори року" стало однією з найгучніших спільних робіт Тіни Фей і Стіва Карелла після комедії "Побачення";

Багато глядачів хвалили серіал за чесний погляд на довготривалі стосунки, дружбу та кризу середнього віку.

"Чотири пори року" – це теплий, дотепний і водночас трохи сумний серіал про те, як змінюються люди після 40–50 років. Його головна сила полягає у живих діалогах, чудовій акторській грі та впізнаваних життєвих ситуацій для кожного з глядачів.