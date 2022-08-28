Офіційно: "Дім Дракона" матиме другий сезон

Ми побачили лише першу серію "Дому Дракона", а його вже продовжили на другий сезон. Якщо відверто, то ця новина не дивує, адже, серіал став найпопулярнішим шоу за всю історію HBO.

Новина про другий сезон з'явилася напередодні прем’єри другого епізоду, який має вийти в ефір на Sky Atlantic NOW у Великій Британії та HBO у США 28 серпня. В Україні друга серія з’явиться завтра, 29 серпня, на Megogo.

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"Дім Дракона" матиме другий сезон

У повідомленні епічного фентезі, розміщеному у твітері, йдеться про те, що серіал офіційно отримав ще один сезон. Творці написали: "Полум'я панує. "Дім Дракона" продовжено на другий сезон".

"Дім дракона": тизер другого сезону

Цікаві факти про серіал

Сюжет. "Дім Дракона – це приквел "Гри престолів", сценарій якого написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". У ньому йдеться про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу.

Події у серіалі розвиватимуться навколо "Танцю Драконів" – громадянської війни 129 – 131 років від Завоювання Ейєгона І.

Графік серій. Перший сезон матиме 10 епізодів по 60 хвилин. Кожен виходить щонеділі. Очікується, що повний розклад першого сезону "Дому Дракона" буде таким:

Епізод 2 – сьогодні, 28 серпня;

Епізод 3 – 4 вересня;

Епізод 4 – 11 вересня;

Епізод 5 – 18 вересня;

Епізод 6 – 25 вересня;

Епізод 7 – 2 жовтня;

Епізод 8 – 9 жовтня.

До теми "Дім Дракона": вийшла перша серія приквелу "Гри престолів" – свіжий огляд

Цікаво. Приквел "Гри престолів" став найпопулярнішою прем’єрою за всю історію HBO. Перший епізод серіалу "Дім Дракона" переглянули майже 10 мільйонів глядачів.

Було чудово бачити, як мільйони шанувальників "Гри престолів" повернулися до Вестеросу. "Дім Дракона" має неймовірно талановитий акторський склад і знімальну групу, які вклали свою душу і серце в постановку, і ми в захваті від позитивної реакції глядачів,

— заявив директор із контенту HBO Кейсі Блойс.

Нагадаємо, мисьменник Джордж Мартін, автор книг, за якими зняли легендарну "Гру престолів", також переглянув перший епізод приквелу до серіалу "Дім дракона". Він назвав його таким, яким уявляв у своїх найсміливіших фантазіях. Більше про це читайте за посиланням.