"Дівчата" зажили абсолютно по-новому, – Цимбалару про серіал, через який її впізнають на вулиці

Українська акторка Настя Цимбалару згадала, як рік тому у Києві знімали мінісеріал "Дівчата". Тоді він не досяг успіху, на якого очікували творці, але за її словами, сьогодні "зажив по-новому".

В інтерв'ю 24 каналу зірка зізналася, що ще у 2021 році випустити 4 серії українською мовою – було дуже ризиковано. Проте зараз українці "зголодніли" і "прагнуть всього українського, просто хочуть чути рідну мову".

Дізнавайтеся також Бакланов зі "Спіймати Кайдаша" чесно зізнався, як йому працюється з дружиною-акторкою

Настя Цимбалару про мінісеріал "Дівчата"

Актриса розповіла, що у творців були плани зняти 16 серій на кшталт голлівудського "Сексу і міста", але про українських жінок. Втім, сценаристи переживали, чи будуть його дивитися, адже він знятий українською.

Серіал вийшов в ефір, пройшов гарно, але не мав шаленого успіху на який ми сподівалися. Через 2 місяці почалася війна. Зараз більшість людей на вулицях впізнають мене саме через "Дівчат". Часто пишуть: "Який класний серіал, чому я його раніше не бачила? Вже передивилася 3 рази",

– згадала знаменитість.

"Дівчата" у нинішній ситуації зажили абсолютно по-новому, – поділилася зірка. – Тепер отримали той успіх, на який ми сподівалися в грудні минулого року. Зараз люди "зголодніли". Вони прагнуть всього українського, просто хочуть чути рідну мову".

Настя Цимбалару в інтерв’ю / Фото Уляни Журби, 24 канал

Що відомо про серіал "Дівчата" і де дивитися

"Дівчата" – це мелодраматичний мінісеріал телеканалу СТБ українською мовою, який розповідає історію трьох подруг – Каті, Віки та Інни. За сюжетом їх об’єднує лише одне – самотність. Дівчата вирішують знайти своє кохання в додатку для знайомств, і вписуються у справжні авантюри.

Головні ролі виконали:

Настя Цимбалару;

Наталка Денисенко;

Анна Кузіна.

Мінісеріал "Дівчата": дивитися першу серію онлайн

Мінісеріал "Дівчата": дивитися другу серію онлайн

Мінісеріал "Дівчата": дивитися третю серію онлайн

Мінісеріал "Дівчата": дивитися четверту серію онлайн

Яким має бути українське кіно, щоб витіснити російське

Чоловік Насті Цимбалару, Григорій Бакланов, в інтерв’ю 24 каналу також зазначив, що постійно треба продукувати будь-який український контент, заповнювати всі ніші, аби витіснити все російське.

Насправді маємо величезну кількість україномовного контенту, хоча б в ютубі: пісні, аудіокниги, фільми на будь-який смак. Велику кількість фільмів і серіалів ще ж навіть не показали по телебаченню та в кінотеатрах. І є прекрасні проєкти, які знімали 5, 10, 20 років тому, але їх свого часу не транслювали й про них забули. Можна показати ці фільми зараз. Є чим заповнювати ефір,

– сказав він.

Настя доповнила, що українцям потрібно дати можливість і тоді вони дивитимуться українське.

Григорій Бакланов в інтерв’ю / Фото Уляни Журби, 24 канал