Дивимось "Дівчат" разом: сюжет, актори та всі серії

14:43

Серіал "Дівчата" – один з небагатьох україномовних серіалів, які зняли ще до початку повномасштабної війни, але вони отримали нове життя вже після вторгнення. Це історія про трьох найкращих подруг, кожна з яких прагне знайти справжнє кохання.