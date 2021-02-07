10 топових голлівудських акторів, які зіграли епізодичні ролі у серіалі "Друзі"

Серіал "Друзі" настільки стрімко підкорив світ, що навіть топові актори Голлівуду залюбки приймали пропозиції зіграти другорядних героїв. Які кінозірки отримали камео в ситкомі – дізнавайтесь у матеріалі.

Бред Пітт, Джордж Клуні, Різ Візерспун, Джулія Робертс – це далеко не весь список тих акторів, які в окремих епізодах постають у комедійному серіалі "Друзі". Кожен з них мав свою особливу роль у ситкомі. У вихідні пропонуємо поринути у ностальгію та пригадати цікаві камео улюбленого серіалу.

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Джордж Клуні

Цього голлівудського красеня можна побачити у багатьох амплуа. Талановитий шахрай, романтик, захисник, журналіст, бізнесмен – кого тільки не грав Джордж Клуні. А в серіалі "Друзі" йому дісталась роль привабливого лікаря.

За сюжетом, Моніка і Рейчел знайомляться у шпиталі з двома медиками. Напарником Клуні виступив актор Ноа Вайлі. Їхня поява у таких амплуа була не випадковою, адже саме ці представники Голлівуду отримали шалену популярність завдяки серіалу "Швидка допомога".



Джордж Клуні та Ноа Вайлі у серіалі "Друзі" / Фото Pinterest

Джулія Робертс

А от красуня Джулія Робертс довго не погоджувалась на роль в серіалі "Друзі". Тоді за справу взявся Меттью Перрі, який грав у ситкомі Чендлера. Як згадали сценаристи "Друзів" в інтерв'ю The Hollywood Reporter, актор навіть написав реферат з квантової фізики, аби красуня погодилась на контракт.

У серіалі Джулія Робертс зіграла С'юзі – колишню однокласницю Чендлера, яка жадала помсти за щкільний розіграш. І своє героїня отримала, відтак її опонент залишився без одягу в одному з ресторанів Нью-Йорка.



Джулія Робертс у серіалі "Друзі" / Фото Variety

Різ Візерспун

Отримала епізодичну роль у серіалі і Різ Візерспун. Знаменита білявка зіграла сестру Рейчел, яка приїхала до неї погостювати. Та для Джилл Грін жодні настанови не мали ваги, натомість дівчина почала влаштовувати особисте життя і навіть пішла на побачення з Россом.



Епізод з серіалу "Друзі" / Фото EW

Деніс Річардс

Курйозну роль отримала актриса Деніс Річардс. Вона зіграла кузину Росса і Моніки, яка в дитинстві не виділялась вродою. Однак у дорослому віці дівчина стала моделлю та своєю красою закохала в себе брата.



Деніс Річардс у серіалі "Друзі" / Фото Pinterest

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Брук Шилдс

Водночас Брук Шилдс зіграла у "Друзях" навіжену прихильницю Джої, яка вірила, що всі події у "Дні нашого життя" – правда. Дівчина палко закохана в лікаря Дрейка Раморе, якого грав Джої.



Камео у серіалі "Друзі" / Фото Pinterest

Бред Пітт

З'явився у серіалі і красень Бред Пітт. Тоді актор вже рік був одружений з Дженніфер Еністон, виконавицею ролі Рейчел. Тому вдвічі смішніше було дивитись, як Пітт грає колишнього однокласника красуні, який ненавидить її.



Бред Пітт у серіалі "Друзі" / Фото CNN

Алек Болдвін

Яскраве камео у ситкомі отримав Алек Болдвін. Голлівудський ловелас перевтілився у веселуна, з яким намагалась побудувати стосунки Фібі. Однак згодом чоловік їй набрид цією життєрадісністю, тому пара розпалась.



Алек Болдвін / Фото Pinterest

Жан-Клод Ван Дамм

Водночас Жану-Клоду Ван Дамму не довелось когось грати. Актор постав у ролі самого себе, а, за сюжетом, Моніка і Рейчел познайомились з ним на зйомках фільму. Обидві дівчини закохались у красеня, тому на деякий час вони стають суперницями у боротьбі за увагу кінозірки.



За лаштунками зйомок "Друзів" / Фото Pinterest

Брюс Вілліс

Покрасувався у кадрі "Друзів" і Брюс Вілліс. Цей красень зіграв бойфренда Рейчел, який ненавидів Росса за те, що той зустрічається з його донькою.



Брюс Вілліс у серіалі "Друзі" / Фото InStyle

Сара Фергюсон

Навіть невістка королеви Єлизавети ІІ отримала камео в "Друзях". Герцогиня Сара Фергюсон з'явилась на екрані, коли Джої і Чендлер мали прогулянку у Лондоні. Поки Росс готувався до весілля, друзі влаштували собі екскурсію, де, за сюжетом, і зустріли представницю монархії.



Герцогиня зіграла у серіалі "Друзі" / Фото Pinterest

Також у серіалі "Друзі" можна побачити: