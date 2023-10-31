14 несподіваних фактів про серіал "Друзі", яких ви могли не знати

Серіал "Друзі", якому уже виповнилось 29 років, досі лишається найпопулярнішим серед дітей та підлітків. Утім, існує декілька маловідомих фактів про цей серіал, яких шанувальники могли не знати.

24 Канал підготував для вас список цікавих моментів про серіал. Дізнайтеся, хто придумав сюжет, які актори помінялись ролями та за який гонорар у стрічці знявся Брюс Вілліс.

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14 цікавих фактів про серіал "Друзі"

Серіал "Друзі" придумали найкращі друзі.

Кінотворці Девід Крейн і Марта Кауффман навчалися в одному університеті. Пізніше разом працювали та заснували продюсерську компанію. У кінці 1993 року їм прийшла ідея зняти серіал про друзів. І з цієї маленької ідеї вийшов шалений успіх.

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Серіал мав називатись інакше.

Спершу творцям прийшла ідея зняти серіал про друзів, які вечорами збираються в кафе. Вони представили ідею керівництву під назвою "Кафе Безсоння". І відразу ж отримали схвалення. У процесі написання сценарію пілотного епізоду назва змінювалася кілька разів: "Друзі як ми", "Шестеро одинаків". І тільки влітку 1994-го, перед самим початком знімання, нарешті перейменували на "Друзі".

Девід Швіммер отримав роль без проб.

Під нього особисто писалася роль Росса Геллера. Іншим учасникам улюбленої шістки довелося пройти дуже важкий відбір. На кожну з п'яти позицій претендували понад тисячу кандидатів.

Кортні Кокс і Дженніфер Еністон помінялися персонажами.

Продюсери запропонували Кортні Кокс зіграти роль Рейчел. Але після прочитання сценарію актриса вирішила, що персонаж Моніки їй ближче. І вона мала рацію.

Метта Леблана, що зіграв Джоуї, затвердили на роль після шести проб.

Актор був в повному розпачі: на момент підписання контракту в його кишені залишалося всього 11 доларів. А на роль Чендлера розглядалися Джон Фавро і Джон Крайєр.

Бариста Гюнтер прийшов всього на кілька серій, але затримався на 10 років.

Мовчазного бармена з кафе "Central Perk" зіграв Джеймс Майкл Тайлер, а отримав свою роль абсолютно випадково. Це мала бути людина, яка вміла б користуватися кавовим апаратом. Асистент режисера запропонував цю роль акторові театру, який часто підробляв в кав'ярнях Лос-Анджелесу.

Сюжет історії неодноразово переписувався.

У серіалі не мало бути роману між Рейчел і Россом. Основною парою повинні були стати Джоуї й Моніка, оскільки здавалися творцям найсексуальнішими. Фібі та Чендлер замислювалися як другорядні актори. Останній і зовсім повинен був стати геєм.

Деякі актори були набагато старші за своїх персонажів.

За сценарієм, друзі були молодими людьми, яким ледве за двадцять та, які тільки закінчили коледж. Насправді ж на момент знімання першого сезону Кортні Кокс було 30 років, а Лізі Кудроу – 31. Наймолодшими на майданчику були Дженніфер Еністон і Меттью Перрі – їм було по 25 років. Тоді як Девіду Швіммеру і Метту Лебланом виповнилося по 27.

Перед зйомками акторський склад їздив в Лас-Вегас.

Перед зйомками першого епізоду режисер Джеймс Берроуз відправив "Друзів" в Лас-Вегас, щоб віддихнути та насолодитися останніми моментами анонімності. Він був певен, що шоу стане хітом.

Як тільки шоу вийде на екрани, ви вже не зможете нікуди сходити без переслідування фанатів,

– сказав Джеймс акторам серіалу.

Всі епізоди з акторами знімали в студії.

За сюжетом, дія серіалу відбувається в Нью-Йорку. Утім, насправді там не було знято жодного кадру з участю героїв. Всі зйомки проходили в павільйонах компанії Warner Brothers в штаті Каліфорнія. Фонтан, показаний на заставці серіалу, також був розташований на території студії.

Сміх за кадром – справжній.

Зйомки серіалу проводилися на очах майже трьохсот осіб, тож сміх на фоні – це не вставки звукорежисерів. Але все ж ключові епізоди знімалися при порожньому залі, щоб зберегти інтригу.

За час знімання "Друзів" актори подружились і поза камерами.

Під час роботи над серіалом всередині колективу жодного разу не було непорозумінь. Хлопці започаткували собі традицію – влаштовувати групові обнімання перед початком знімання.

Після завершення серіалу актори також активно спілкуються між собою і беруть участь в проєктах один одного. Дженіфер Еністон навіть стала хрещеною дитини Кортні Кокс.

Брюс Вілліс знімався в серіалі безплатно.

Що цікаво, Брюс Вілліс не отримав за зйомки навіть цента. А все тому, що він програв спір Меттью Перрі, з яким знімався у фільмі "Дев'ять ярдів", і віддав гонорар на благодійність.

Серіал "Друзі" приніс головним героям по 100 мільйонів доларів.

Саме стільки заробив кожен актор за 10 сезонів. Що цікаво, за участь в пілотній серії вони отримали всього по 22 тисячі доларів, але вже до 2002 року ця сума збільшилася до 1 мільйона доларів за епізод.

"Друзі": дивіться онлайн трейлер серіалу