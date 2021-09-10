Серіал з Джейсоном Момоа "Бачити" побив рекорд переглядів на Apple TV+

Постапокаліптична драма "Бачити" з Джейсоном Момоа у головній ролі встановила новий рекорд на Apple TV+. Другий сезон серіалу став лідером за найбільшою кількістю переглядів на платформі.

Що відомо про серіал "Бачити"

Другий сезон шоу стартував на Apple TV+ 27 серпня. Зараз доступними для перегляду є перша та друга серії – вихід третього епізоду запланований на 10 вересня.

Не пропустіть Disney закриє серіал "Мандалорець" та змінить назву продовження – що чекає на популярне шоу

Сюжет "Бачити"

Події серіалу розгортаються в далекому майбутньому, коли людська раса повністю втратила можливість бачити. Людям довелося виживати за нових умов: знайти новий спосіб будувати житло та добувати їжу. І ось, одного разу в сім'ї воїна Баби Восса народжуються зрячі близнюки, і баланс нового світу виявляється під загрозою.

Трейлер 2 сезону серіалу "Бачити": дивіться відео онлайн

Головну роль в серіалі "Бачити" виконує Джейсон Момоа, у другому сезоні до проєкту приєднався актор Дейв Батиста.

Цікаві факти про серіал "Бачити"