Серіал "Еліта": презентували нові кадри захопливих історій, які вийдуть напередодні Різдва

У грудні нам покажуть спеціальні епізоди одного з найпопулярніших серіалів Іспанії "Еліта". Три додаткові серії вийдуть перед п’ятим сезоном, нові серії якого ми побачимо у 2022 році.

15 грудня глядачі побачать епізод про Каетану, Філліпа – нового персонажа; 20 грудня вийде серія про Омара і Семуеля, а вже 23 грудня про Патріка. Щоб ще більше підігріти цікавість шанувальників автори проєкту в інстаграмі опублікували різдвяні кадри нових історій.

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Шоу стартуватиме з історії про трьох студентів, які одержують стипендію для навчання в елітній школі. Хлопці намагаються стати такими ж як всі та потоваришувати з заможними однокласниками. Однак, без любовних інтриг, пристрастей, навіть вбивств, не обійтися.

"Еліта: короткі історії" 2021 рік / Фото з інстаграму серіалу

Що відомо про серіал "Еліта"

Перший сезон "Еліти" вийшов на Netflix у 2018 році. Серіал оповідає про трьох підлітків, які потрапляють до однієї з найелітніших шкіл Іспанії. Поява у класі людей іншого рівня призводить до трагедії.

У серіалі знімаються Ліза Амбалаванар, Еллі Даклс, Розі Дваєр, Джейкоб Дадман та Майкл Ворд;

Стрічка отримала велику популярність завдяки своєму сюжету, який захоплює з перших епізодів. У серіалі розповідається про найпрестижнішу школу Мадрида Лас Енсінас, в якій навчається майбутня еліта країни. Сюжет дещо схожий до популярного проєкту "Пліткарка", тому глядачі з цікавістю переглянули 4 сезони, які вже є в мережі;

Перед прем'єрою 4 сезону "Еліти" Netflix також випускав серію спецепізодів.

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