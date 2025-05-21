Для зйомок нового серіалу про Гаррі Поттера збудують місто: знадобиться шалена сума коштів
- Warner Bros. планує збудувати повністю функціональне мінімісто для зйомок нового серіалу про Гаррі Поттера з бюджетом 1 мільярд фунтів.
- Зйомки відбудуться на території студії "Лівсден" у графстві Хартфордшир, де раніше знімали оригінальні фільми, а прем'єра серіалу запланована на 2026 рік.
Для зйомок нового серіалу про Гаррі Поттера студія Warner Bros. планує збудувати повністю функціональне мінімісто, яке слугуватиме декорацією для проєкту. На цю інвестицію Warner Bros. виділила 1 мільярд фунтів.
Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Collider. У матеріалі дізнаєтесь більше подробиць.
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Для зйомок нового серіалу про Гаррі Поттера збудують мінімісто: що відомо
Як повідомляє видання, мінімісто зведуть на території студії "Лівсден" у графстві Хартфордшир, неподалік Лондона – саме там свого часу знімали оригінальні фільми про Гаррі Поттера. Декорації створюватимуть із розрахунком на багатосезонне виробництво.
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Творці серіалу планують відтворити повноцінне містечко Літтл-Уінгінг, де жили Дурслі. Комплекс включатиме все необхідне для стабільного знімального процесу: нові дороги, багаторівневі паркінги, знімальні павільйони та численні технічні споруди.
Окрім основних декорацій, продюсери також планують збудувати школу для дітей-акторів, медичний пункт і спеціальні приміщення для утримання тварин, які братимуть участь у зйомках.
Прем'єру серіалу заплановано на 2026 рік. У проєкті з'явиться новий акторський склад, який подарує знайомим персонажам нове звучання:
- Професора Дамблдора зіграє Джон Літґоу.
- Професорку Макґонеґел втілить Джанет Мактір.
- У ролі Северуса Снейпа – Паапа Ессьєду.
- Геґріда зіграє Нік Фрост.
- У ролі професора Квірела – Люк Таллон.
- Філча втілить Пол Вайтгаус.