Для зйомок нового серіалу про Гаррі Поттера збудують місто: знадобиться шалена сума коштів

Для зйомок нового серіалу про Гаррі Поттера студія Warner Bros. планує збудувати повністю функціональне мінімісто, яке слугуватиме декорацією для проєкту. На цю інвестицію Warner Bros. виділила 1 мільярд фунтів.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Collider. У матеріалі дізнаєтесь більше подробиць.

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Для зйомок нового серіалу про Гаррі Поттера збудують мінімісто: що відомо

Як повідомляє видання, мінімісто зведуть на території студії "Лівсден" у графстві Хартфордшир, неподалік Лондона – саме там свого часу знімали оригінальні фільми про Гаррі Поттера. Декорації створюватимуть із розрахунком на багатосезонне виробництво.

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Творці серіалу планують відтворити повноцінне містечко Літтл-Уінгінг, де жили Дурслі. Комплекс включатиме все необхідне для стабільного знімального процесу: нові дороги, багаторівневі паркінги, знімальні павільйони та численні технічні споруди.

Окрім основних декорацій, продюсери також планують збудувати школу для дітей-акторів, медичний пункт і спеціальні приміщення для утримання тварин, які братимуть участь у зйомках.

Прем'єру серіалу заплановано на 2026 рік. У проєкті з'явиться новий акторський склад, який подарує знайомим персонажам нове звучання: