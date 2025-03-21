Він розраховує на мене, – зірка "Ключів від правди" про досвід зйомок зі Стрельниковим

Сьогодні серед кіноманів в Україні активно обговорюють новий серіал "Ключі від правди", який вже став справжнім хітом. Це захопливий детектив, що завоював популярність серед глядачів завдяки своєму цікавому сюжету та непередбачуваним поворотам. Проте, особливе захоплення викликає акторська гра, зокрема, Антоніни Хижняк і Сергія Стрельникова.

Їхня хімія на екрані не залишає байдужими навіть найвибагливіших критиків. Антоніна Хижняк, яка виконала одну з головних ролей у серіалі, чесно розповіла про свій досвід роботи з Сергієм. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на сайт 1+1.

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Антоніна Хижняк поділилась враженнями від роботи зі Стрельниковим: що сказала акторка

Артистка поділилася, що співпраця з колегою стала для неї справжнім професійним відкриттям. Вона зізналася, що отримала неймовірний досвід, працюючи разом з таким талановитим партнером, як Сергій Стрельников.

Я йому вдячна, тому що це неймовірний досвід. З ним дуже комфортно працювати не тільки, як з актором, але і як з постановником трюків. Тому що він знає мене і мої можливості. Він розраховує на мене, як на професіонала і ставить трюки, не жаліючи мене. Це крутий досвід,

– поділилася акторка.

Хижняк поділилася, що їй вдалося виконати трюки в серіалі завдяки її фізичній підготовці та досвіду. Вона перевтілилася в досвідчену слідчу і продемонструвала, що на знімальному майданчику готова до будь-яких викликів. Артистка зазначила, що дуже любить трюки та не боїться труднощів.

За її словами, якщо потрібно стрибати – вона буде стрибати, якщо потрібно падати – вона буде падати стільки разів, скільки потрібно. Вона вважає, що це частина роботи та ставиться до свого тіла як до інструменту.

Вона також згадала, що в одній сцені їй довелося падати 15 разів на коліна, що призвело до великого синяка. Проте, за її словами, важливо приносити задоволення глядачам, а все, що відбувається за кадром, повинно залишатися за кадром.

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