Прем'єра нового українського гостросюжетного серіалу, який можна дивитись онлайн: перші відгуки

Останнім часом українські глядачі просто в захваті від кількості нових серіалів, що виходять. Щойно завершилися стрічки "Ключі від правди" та "Слідча", як уже запрем'єрився ще один серіал.

Це "Кохання та полум'я" – історія про людей і почуття, які рятують. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет і перші відгуки українців.

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Прем'єра серіалу "Кохання та полум'я": що відомо про стрічку

Це драматична, гостросюжетна 16-серійна історія, присвячена українським рятувальникам – людям, які щодня ризикують власним життям заради порятунку інших. У центрі сюжету – реальні події, засновані на справжніх історіях про життєві виклики, мужність і самопожертву. Ці історії розповіли самі українські надзвичайники.

Найважливіше для нас – зберегти дух професії рятувальників. Ми хочемо, щоб глядачі побачили не тільки їхню хоробрість, але й ті внутрішні переживання, з якими вони зіштовхуються щодня. Бо цей серіал, в першу чергу, про людей, які щодня ризикують життям заради інших,

– сказав режисер проєкту.

"Кохання та полум'я": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ролі у серіалі виконали Тарас Цимбалюк, Катерина Кузнєцова, Григорій Бакланов, Оля Атанасова, Роман Ясиновський, Максим Рягін, Сергій Мітрюшин, Альбіна Корж, Марія Пашкурова-Петренко, Олег Іваниця та Тимур Асланов.

У мережі вже з'явились перші відгуки українців, ось, що вони пишуть:

"Затягнуло з перших хвилин. Вже знаю, що серіал буде суперовим. З нетерпінням чекаю сьогоднішнього вечора, щоб подивитися наступні серії."

"Почну дивитися, коли серіал закінчиться. Бо нема нервів чекати наступну серію."

"Відразу почав тримати в напруженні, зацікавив на всі сто відсотків"

"Це просто вибух емоцій! Я вже в захваті!"

"Дуже класний серіал буду далі дивитися. Всім рекомендую"

"Початок крутий, обов'язково буду дивитись далі, але з шизонутою мамашою в другій серії переборщили."

Дивитись всі серії мелодрами "Кохання та полум'я" можна онлайн на сайті СТБ та на MEGOGO.

До речі, якщо ви любите саме українські стрічки, то ми зібрали для вас список найновіших серіалів, які тримають в напрузі до останнього.