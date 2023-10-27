Фінал вже близько: у мережі з'явився трейлер 6 сезону "Корони"

Netflix презентував офіційний трейлер 6 сезону серіалу "Корона". Прем'єра першої частини відбудеться вже 16 листопада, а довгоочікуваним фіналом глядачі зможуть насолодитися 14 грудня.

Раніше Netflix оприлюднив деталі про сюжет останнього сезону "Корони". Про що буде фінальна частина, хто серед акторського складу та перший трейлер 6 сезону – розповідаємо далі.

Цікаво 5 іспанських серіалів на Netflix, від яких не можна відірватися

"Корона": сюжет, трейлер та актори

Фінальні епізоди "Корони" розгортаються наприкінці 90-х і на початку 2000-х років. Зокрема, у цих серіях будуть показані події, такі як смерть принцеси Діани, початок роману принца Вільяма та Кейт Міддлтон, прихід до влади Тоні Блера і весілля принца Чарльза і Камілли Паркер Боулз.

"Корона" 6 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Відомо, що творці "Корони" дуже ретельно підходять до затвердження акторського складу. Окрім акторської майстерності, для них була принциповою схожа зовнішність акторів з їхніми прототипами. На кожні два сезони серіалу відбувалася зміна акторів. Серед них – Хелена Бонем Картер, Джилліан Андерсон, Ванесса Кірбі, Джош О'Коннор, Емма Коррін, Метт Сміт та інші.

Серед нових акторів 6 сезону Ед Маквей і Мег Белламі вперше втілять на екрані образи принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Їх та всіх інших героїв королівської родини побачите у першій частині вже 16 листопада.

Про що були перші 5 сезонів "Корони"