Трохи дивний і захопливий мінісеріал "Локі": перші відгуки та враження після прем'єри

На платформі Disney+ 9 червня вийшов перший епізод американського мінісеріалу "Локі". Стрічка заснована на однойменному персонажі з Marvel Comics. Культурні оглядачі та критики вже поділилися своїми відгуками після прем’єри. І тішить те, що більшість – позитивні. Хто саме прокоментував серіал "Локі" – читайте на Kino 24.

Першу серію серіалу "Локі" критики оцінили похвально. За їхніми словами, цей серіал кіновсесвіту Marvel – на дуже високому рівні.

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Відгуки на серіал "Локі" після прем’єри першого сезону

Перший епізод "Локі" просто фантастичний. Очевидно, що Том Хіддлстон, як і раніше, ідеальний у цій ролі, але мені подобається, як серіал розширює кіновсесвіт у новому напрямку,

– пише у своєму Twitter шеф-редактор видання Collider.

Не залишили поза увагою рецензенти й акторську майстерність Тома Хіддлстона, запевняючи: "Актор ідеально підійшов для ролі Бога пустощів".

Глядачі називають стрічку. Перша серія, на їхню думку, вийшла "трохи змазаною".

Серіал починається з погано написаного і погано поданого епізоду. Друга серія – помітний крок вперед. Все готово, щоб як слід запалити в сезоні,

– пише редактор Discussing Film.

Репортер Жермен Люсьє порівняв серіал "Локі" з котячої м'ятою, призначеною для шанувальників Marvel. Хоча Люсьє оцінив цікаві сюжетні ходи і нових героїв.

Перший епізод серіалу олюднює одного з найбезжалісніших і найбільш кровожерливих нарцисів у фільмах Marvel,

– висловився Ерік Дегганс у матеріалі для видання NPR.

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На Rotten Tomatoes стрічка отримала рейтинг 95% серед глядачів. Це дуже хороший показник. Зокрема, й на цьому вебсайті в день прем’єри, 9 червня, з’явилося уже чимало відгуків від топових критиків:

Браян Лоурі, CNN: "Побачити, як Том Хіддлстон повторює свою роль лиходія, як в "Торі", безумовно, – це має свої переваги";

Ед Поттон, Times (UK): "Будемо сподіватися, що баланс між розмовою і дією покращиться";

Пітер Треверс, ABC News: "Том Хіддлстон повертається в роль, для якої він народжений. Він та Оуен Вілсон – нова команда мрії Marvel в серіалі, в якому є все! Одним словом, вау!";

Венлі Мо, News.com.au: "З чудовою метою, не кажучи про карколомний дизайн та грайливу хімію між Томом Хіддлстоном і Оуеном Вілсоном, "Локі" являє собою амбітний, стильний і захопливий серіал, який розширює всесвіт Marvel до наступного рівня" тощо.

Графік виходу серій серіалу "Локі"

Серіал виходить на Disney+ кожного тижня, щосереди.

1 епізод – 9 червня 2021 року;

2 епізод – 16 червня 2021 року;

3 епізод – 23 червня 2021 року;

4 епізод – 30 червня 2021 року;

5 епізод – 7 липня 2021 року;

6 епізод – 14 липня 2021 року.

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