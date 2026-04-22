22 квітня, 23:58
Цей серіал стане вашим улюбленим: що подивитись із цікавим сюжетом

Марта Гнат
Основні тези
  • Серіал "Люцифер" виходив з 2016 по 2021 роки на телеканалі Fox (1-3 сезони) і платформі Netflix (4-6 сезони).
  • Сюжет розповідає про диявола, який залишає пекло, відкриває нічний клуб у Лос-Анджелесі і починає співпрацювати з детективом поліції для розслідування вбивств.

Цього разу в об'єктив уваги потрапив просто фантастичний серіал "Люцифер". Він розповідає про диявола, який втомився від життя у пеклі.

Усе починається з того, що колись улюблений ангел Господа залишає пекло і починає жити серед людей у Лос-Анджелесі. Далі у матеріалі 24 Канал розповість багато цікавого про цей серіал.

Серіал виходив з 2016 по 2021 роки:

  • 1 – 3 сезони – телеканал Fox (2016 – 2018);
  • 4 – 6 сезони – платформа Netflix (2018 – 2021).

Жанр: кримінальний детектив, фентезі, драма, комедія (чорний гумор).

Кількість сезонів: 6

Кількість серій: 93

Рейтинг IMDb: 8,0

Акторський склад:

  • Том Елліс – Люцифер Морнінгстар;
  • Лорен Джерман – Хлоя Декер;
  • Кевін Алехандро – Дан Еспіноса;
  • Д. Б. Вудсайд – Аманадіель;
  • Леслі-Енн Брандт – Мейз;
  • Рейчел Гарріс – доктор Лінда Мартін.

Люцифер Морнінгстар буквально втомився від ролі володаря пекла. Він вирішує "переїхати" на землю, де відкриває нічний клуб. Спочатку він живе задля власних задоволень: музика, алкоголь, розваги, людські слабкості. Однак його життя змінюється після знайомства з детективом поліції Хлоєю Декер. Вони починають співпрацювати й розслідують вбивства. У Люцифера є особливий талант змушувати людей говорити правду.

З часом стає зрозумілим, що доля звела їх не просто так. Люцифер поступово розкривається не як "чисте зло", а як складна особистість, яка бореться зі своєю природою і шукає, ким є насправді.

"Люцифер": дивіться онлайн трейлер серіалу

  • Серіал вирішили закрити після 3 сезону, однак фанати запустили кампанію SaveLucifer, а платформа Netflix врятувала стрічку.
  • Коли керівництво перейшло до Netflix, то серіал став більш динамічним і фентезійним, ніж це було у перших сезонах.
  • Том Елліс часто сам виконував вокальні сцени, адже добре співає.
  • Цікаво, що за основу серіалу було взято серію коміксів видання Vertigo (DC Comics).