Цей серіал стане вашим улюбленим: що подивитись із цікавим сюжетом
- Серіал "Люцифер" виходив з 2016 по 2021 роки на телеканалі Fox (1-3 сезони) і платформі Netflix (4-6 сезони).
- Сюжет розповідає про диявола, який залишає пекло, відкриває нічний клуб у Лос-Анджелесі і починає співпрацювати з детективом поліції для розслідування вбивств.
Цього разу в об'єктив уваги потрапив просто фантастичний серіал "Люцифер". Він розповідає про диявола, який втомився від життя у пеклі.
Усе починається з того, що колись улюблений ангел Господа залишає пекло і починає жити серед людей у Лос-Анджелесі.
Що відомо про серіал "Люцифер"?
Серіал виходив з 2016 по 2021 роки:
- 1 – 3 сезони – телеканал Fox (2016 – 2018);
- 4 – 6 сезони – платформа Netflix (2018 – 2021).
Жанр: кримінальний детектив, фентезі, драма, комедія (чорний гумор).
Кількість сезонів: 6
Кількість серій: 93
Рейтинг IMDb: 8,0
Акторський склад:
- Том Елліс – Люцифер Морнінгстар;
- Лорен Джерман – Хлоя Декер;
- Кевін Алехандро – Дан Еспіноса;
- Д. Б. Вудсайд – Аманадіель;
- Леслі-Енн Брандт – Мейз;
- Рейчел Гарріс – доктор Лінда Мартін.
Сюжет серіалу
Люцифер Морнінгстар буквально втомився від ролі володаря пекла. Він вирішує "переїхати" на землю, де відкриває нічний клуб. Спочатку він живе задля власних задоволень: музика, алкоголь, розваги, людські слабкості. Однак його життя змінюється після знайомства з детективом поліції Хлоєю Декер. Вони починають співпрацювати й розслідують вбивства. У Люцифера є особливий талант змушувати людей говорити правду.
З часом стає зрозумілим, що доля звела їх не просто так. Люцифер поступово розкривається не як "чисте зло", а як складна особистість, яка бореться зі своєю природою і шукає, ким є насправді.
Цікаві факти
- Серіал вирішили закрити після 3 сезону, однак фанати запустили кампанію SaveLucifer, а платформа Netflix врятувала стрічку.
- Коли керівництво перейшло до Netflix, то серіал став більш динамічним і фентезійним, ніж це було у перших сезонах.
- Том Елліс часто сам виконував вокальні сцени, адже добре співає.
- Цікаво, що за основу серіалу було взято серію коміксів видання Vertigo (DC Comics).