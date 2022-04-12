Серіал "Масяня", який заборонений в Росії, тепер український: автор віддав проєкт Україні

Творець "Масяні" Олег Куваєв покинув Росію, а його сайт mult.ru заборонено Роскомнаглядом. З першого дня війни він відкрито підтримав Україну, а тепер передав свій серіал українцям.

Шанувальники серіалу можуть переглянути всі сім сезонів у вільному доступі на платформі OLL.TV, передає 24 канал. Цікаво, що 160-й епізод "Вакідзасі" розповідає про війну в Україні й закінчується щасливо: Масяня потрапляє до бункеру Путіна, залишає йому самурайський меч і диктатор вчиняє самогубство.

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Олег Куваєв віддав серіал "Масяня" українцям

За інформацією "Сьогодні Зірки", після виходу епізоду про війну, українська платформа OLL.TV зв'язалася з автором "Масяні" Олегом Куваєвим, щоб мати можливість транслювати його на стрімінгу.

Як відомо, автор починав серію "Вакідзасі" чотири рази: "Але ситуація на кордоні кілька разів змінювалася і була незрозумілою. Ніхто не вірив, що Путін зважиться на злочин. Тому я починав мультфільм про шантаж, мульт про страх і мульт про ідіотизм загроз. Але ситуація змінювалася і доводилося кидати розпочате та повністю починати заново. Особливо після 24 лютого".

За словами автора, найголовніше було знайти хоч один позитивний кінець для такого мультфільму: "Так народилася серія з харакірі. Нічого найкращого російський фюрер зараз зробити не може".

Для мене Україна – така сама батьківщина як Петербург. У мене там є і родичі, і багато друзів. Я там провів більшу частину дитинства. Для України – що завгодно,

– сказав він.

Олег доповнив, що вивчає українську мову й анонсував нові серії про Україну.

Цікаві факти про епізод "Вакідзасі"

У мультфільмі зображені реальні кадри руйнувань українських міст внаслідок бомбардувань російською авіацією та артилерією;

Також використані фото жертв, постраждалих та людей, які переховуються в метро Києва;

У квартирі Масяні на картинах у різних кімнатах змінюються назви міст, які найбільше постраждали від бомбардувань;

Наприкінці мультфільму головна героїня зображена з українським прапором та звучить перероблена версія українського "Щедрика" Миколи Леонтовича.

Масяня. Епізод 160. Вакідзасі: дивіться відео онлайн