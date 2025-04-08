Від творців "Ключів від правди": вийшов новий український серіал, який виведе глядачів на емоції

Якщо ви втомились від детективних серіалів, які останнім часом просто заполонили український контент, вже з 7 квітня о 20:00 на телеканалі 1+1 Україна транслюється стрічка "Материнський інстинкт". Це емоційний серіал від творців "Ключів від правди".

Якщо ви вже дізнались, що відбудеться у фіналі цієї гостросюжетної історії, саме час поринути у новий сюжет. У матеріалі Кіно 24 розповімо, про що буде "Материнський інстинкт", скільки серій налічуватиме та хто втілить головні ролі.

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Про що сюжет серіалу "Материнський інстинкт"

У центрі сюжету талановита акушерка Наталія, яка влаштовується на роботу у перинатальний центр. Щодня вона хвилюється і допомагає жінкам та новонародженим малюкам, які тільки прийшли у цей світ.

Паралельно із труднощами на роботі у головної героїні виникають труднощі в особистому житті. І лише час покаже, чому вона надасть перевагу: зосередиться на кар'єрі чи подбає про своє кохання. Та несподівано у її житті трапляється ще одна проблема.

Глядачі зможуть переживати усі труднощі разом з улюбленими персонажами. А тим більше, що головні ролі зіграли популярні актори. Серед них: Анастасія Цимбалару, Олег Загородній, Артем Позняк, Катерина Вишнева, Сергій Дзялик, Катерина Файн, Ірина Мак і Валерія Ходос.

Драматична історія "Материнський інстинкт" налічуватиме 16 серій. Тому, поки весна не тішить українців сонцем та теплом, пориньте у світ серіалів та нових емоційних сюжетів.