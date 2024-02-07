14-серійна мелодрама: турецький мінісеріал, який ви подивитесь на одному диханні

7 лютого 2024, 14:37
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Турецькі серіали славляться не лише своєю пристрастю та темпераментністю, а й великою кількістю епізодів, що багатьом набридає. Тому ми знайшли для вас чудовий варіант.

Дізнайтесь в матеріалі 24 Каналу, який турецький серіал вам варто переглянути, якщо ви хочете вдало провести вечір. Готуйте попкорн, адже відірватись від екрана буде неможливою

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Турецький мінісеріал, від якого неможливо відірватись

Це серіал "Містер помилка" – історія про Езгі, яка мріє про справжнє кохання, але вона має проблеми в стосунках з хлопцями і їй ніколи не вдається побудувати хороші взаємини.

Одного разу вона знайомиться з Озгюром – успішним власником бару, який не дуже серйозно ставиться до життя. Після того, як Озгюр дізнається про проблеми дівчини, він вирішує допомогти їй і стає її наставником.

Серіал має 14 епізодів по 50 хвилин.

У головних ролях: Джан Яман, Озге Гюрел, Гурген Оз, Фатма Топташ та інші.

"Містер помилка": дивіться онлайн трейлер серіалу

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Не лише "Містер помилка": список турецьких серіалів

  • "Королева ночі"
  • "Особистість"
  • "Шармаран"
  • "Зимородок"
  • "Постукай у мої двері"
  • "Сім'я"
  • "Мене звуть Фарах"
  • "Кравець" та інші.
Автор: Ольга Паньків