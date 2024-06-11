Фанати Netflix назвали шедевральний серіал, який доводить до сліз: про що він розповідає

На Netflix можна подивитися один із найпопулярніших серіалів 2019 року. Він заполонив увагу критиків та глядачів, адже здатен торкнутися серця кожного.

Мова йде про американську кримінальну драму "Коли вони нас побачать". На авторитетному сайті IMDb вона має рейтинг 8,8/10. Мінісеріал посів 50 місце серед найкращих шоу за увесь час.

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Мінісеріал на Netflix, що доводить до сліз

Як відгукуються фанати Netflix, цей серіал змушує плакати і не залишає байдужим. Ось як про нього відгукнулась гумористка Меді Сміс.

Іноді картина така сильна.... Ти можеш її глянути лише один раз... Цей серіал змусив мене заплакати наприкінці. Чудовий серіал, загалом сподобалося на 10/10,

– висловилась вона.

Подібні коментарі залишають інші кіномани:

"Блискуче, але розбиває серце";

"Це дуже засмучує. Але варте перегляду";

"Дуже потужно. Не могла викинути його з голови протягом тижня. Була така засмучена";

"Це чудовий серіал, який справді довів мене до сліз. Не зможу подивитись його вдруге";

"Тяжко, я плакала немов дитина. Чудовий серіал. Усвідомлення, що це реальна історія життя, робить його більш болючим".

"Коли вони нас побачать": дивіться трейлер онлайн

"Коли вони нас побачать": опис серіалу

Події серіалу засновані на судовому слідстві у США у 1989 році. Його інша назва – справа "п'ятірки з Центального парку". П'ятеро афро- та латиноамериканців визнали винними у зґвалтуванні 28-річної дівчини. Їх посадили у в'язницю, але у 2002 зняли усі звинувачення.

Це сталося тоді, коли справжній злочинець зізнався про свій вчинок. На той час він вже відбував покарання у в'язниці за іншими справами.

Серіал підіймає складні теми: наслідки постійного расизму, глобальна несправедливість, соціальні упередження.